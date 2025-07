La Fed mantendría las tasas de interés sin cambios mientras examina datos económicos dispares

*

Dos gobernadores de la Fed podrían disentir de la decisión

*

Es probable que la Fed deje la tasa en el 4,25% a 4,50%

*

Datos muestran fortaleza del consumo y debilidad de la vivienda

Por Ann Saphir

28 jul (Reuters) - El banco central de Estados Unidos, para disgusto del presidente Donald Trump, probablemente dejará las tasas de interés sin cambios esta semana, pero eso no quiere decir que no habrá un debate acalorado, y uno o dos gobernadores de la Reserva Federal probablemente manifiesten su desacuerdo.

Sin embargo, la mayoría de los responsables de política monetaria de la Fed siguen preocupados por que los aranceles de Trump puedan revertir el avance logrado para llevar a la inflación al objetivo del 2% del banco central, algo que por ahora preocupa más que el mercado laboral.

El acuerdo comercial alcanzado entre Estados Unidos y Japón la semana pasada, con aranceles del 15%, y los avances notificados para una tasa similar en las conversaciones con la Unión Europea hacen más probable que los aranceles de importación en general sean menores que los niveles castigadores que Trump anunció en el "Día de la Liberación" del 2 de abril

Aun así, los aranceles estadounidenses están en su nivel más alto en 90 años, y los efectos están empezando a notarse en las compras de los hogares. Un aumento de los precios de bienes como muebles y ropa ayudó a impulsar la inflación general de los consumidores a un ritmo anualizado del 3,5% en junio. Los responsables de política monetaria temen que, apenas salidos de la peor racha de inflación en 40 años, el rápido aumento de los precios pueda "asustar" a los hogares, como dice a veces el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, desencadenando una espiral inflacionaria más amplia. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dice que ese es solo uno de los muchos escenarios posibles y ha argumentado que el banco central puede esperar a saber más antes de ajustar las tasas, especialmente con un desempleo del 4,1%, cerca o incluso menos que las estimaciones de pleno empleo. Otros datos y las perspectivas por el programa económico más amplio de Trump, que incluye recortes de impuestos y desregulación, invitan a opiniones divergentes en el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del banco central, que fija la política monetaria. "Teniendo en cuenta la clara divergencia en las perspectivas de política monetaria a corto plazo entre (el gobernador Christopher) Waller y (la vicepresidenta de Supervisión Michelle) Bowman y los demás participantes del FOMC, esperamos que tanto Waller como Bowman disientan a favor de un recorte de 25 puntos básicos", escribieron analistas de Nomura Securities. Nomura es una de las varias firmas de Wall Street que pronostican el primer doble disenso de gobernadores de la Fed desde 1993. Tanto Waller como Bowman fueron nombrados miembros de la Junta de Gobernadores por Trump, quien ha criticado a Powell por resistirse a la exigencia de la Casa Blanca de un recorte inmediato de tasas y ha considerado la idea de despedir al jefe de la Fed antes de que expire su mandato el próximo mayo. La semana pasada, durante una inusal y tensa visita a la sede de la Fed en Washington, Trump volvió a insistir en la necesidad de bajar las tasas, aunque también dijo que no creía necesario despedir a Powell. Waller, que ha sido mencionado como posible sucesor de Powell, considera que el crecimiento del empleo en el sector privado está a punto de estancarse y teme que las empresas recurran a los despidos si no se mejoran las condiciones crediticias. La contratación en el sector privado representó solo la mitad del aumento de 147.000 puestos de trabajo en junio, y Waller dice que otros datos sugieren que incluso esa cifra sobreestima el aumento real. Bowman también ha expresado su preocupación por el deterioro del mercado laboral y cree que podría ser necesaria una baja de tasas de interés para evitarlo. Ambos se muestran escépticos de que los aranceles provoquen una inflación persistente. Otros, como la presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, también consideran que los recientes y moderados aumentos de los precios sugieren que los aranceles no harán subir la inflación tanto como se pensaba. (Reportaje de Ann Saphir; edición en español de Javier López de Lérida)