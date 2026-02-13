La Fed nominará a exabogado de Wall Street Guynn para jefe de supervisión bancaria: fuentes

Por Pete Schroeder y Chris Prentice

WASHINGTON, 13 feb (Reuters) - La Reserva Federal de Estados Unidos nominaría a Randall Guynn como su nuevo director de supervisión y regulación, según dos personas familiarizadas con el asunto, lo que situaría a un veterano de Wall Street con profundos vínculos bancarios en una posición de poder para supervisar el sector.

Guynn, antiguo socio del bufete de abogados Davis Polk & Wardwell LLP, que ha representado a las mayores entidades crediticias de Estados Unidos, sustituiría a Michael Gibson, quien anunció su jubilación en julio tras más de tres décadas en el banco central.

Desde mayo de 2025, Guynn ha sido asesor de la gobernadora de la FED y vicepresidenta de Supervisión, Michelle Bowman, elegida por el presidente republicano Donald Trump para dirigir la regulación en el banco central.

El nombramiento previsto de Guynn, del que Reuters es el primero en informar, aún está sujeto a la votación de la junta de siete gobernadores de la FED, según las fuentes. Reuters no ha podido determinar la fecha de la votación, que se lleva a cabo en privado. Guynn seguirá reportando a Bowman en su nuevo cargo.

La elección de Guynn como director de supervisión y regulación supondría un cambio para el banco central, que desde al menos 1977 ha cubierto el puesto con personal de la FED con una larga trayectoria, según una revisión de Reuters de los comunicados de prensa de la FED.

Otros abogados de Wall Street que han pasado a ocupar puestos reguladores en el Gobierno se han abstenido de tratar con empresas a las que han representado recientemente. Por su parte, el predecesor republicano de Bowman, Randal Quarles, se abstuvo de tratar asuntos relacionados con Wells Fargo debido a los intereses financieros que él y su familia habían tenido anteriormente en el banco.

Un portavoz de la FED dijo que, desde que se incorporó al banco central el pasado mes de mayo, Guynn se ha abstenido de intervenir en cualquier asunto relacionado con empresas específicas para las que ha prestado servicios jurídicos durante el último año.

El portavoz se negó a hacer más comentarios.

La división de supervisión y regulación es responsable de la supervisión general del sector bancario por parte de la FED, lo que incluye el establecimiento de normas y la inspección de las instituciones financieras más grandes y complejas del país.

Bowman incorporó a Guynn para que le ayudara a llevar a cabo su amplia iniciativa de reformar las normas bancarias y las prácticas de supervisión introducidas tras la crisis financiera de 2008. Ha argumentado que esas normas, así como la supervisión, se han vuelto demasiado onerosas y están frenando el crecimiento económico, pero también ha dicho que su objetivo es reforzar la supervisión del sector en lugar de limitarla. (Reporte de Pete Schroeder y Chris Prentice; edición de Michelle Price y Andrea Ricci; Editado en Español por Ricardo Figueroa)