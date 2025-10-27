La Fed podría bajar los tipos esta semana y es probable que siga relajando la política monetaria

Por Ann Saphir

27 oct (Reuters) -

Se espera que los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal reduzcan esta semana en un cuarto de punto porcentual el coste de los préstamos a corto plazo en Estados Unidos, por segunda vez este año, con el fin de evitar una mayor ralentización del mercado laboral.

Lo más probable es que no sea la última vez.

El aumento de las solicitudes del seguro de desempleo sugiere que la demanda del mercado laboral sigue enfriándose, el cierre de la Administración ha retrasado la publicación de la mayoría de las estadísticas económicas oficiales, incluida la tasa de desempleo, estimada por última vez en el 4,3% en agosto.

Los datos de inflación, más moderados de lo previsto, como el índice de precios al consumo, que subió un 3% en los 12 meses transcurridos hasta septiembre, han relegado a un segundo plano la preocupación por las presiones arancelarias sobre los precios.

Y lo que quizá sea más importante, el comunicado de la Fed posterior a la reunión de política monetaria, redactada por consenso tras el recorte de tipos de un cuarto de punto del mes pasado, incorporó una referencia a "ajustes adicionales" en el tipo de política monetaria.

La vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, señaló específicamente que ese lenguaje presagiaba futuros recortes de los tipos de interés y los analistas no esperan que la Reserva Federal apunte a una posible pausa modificando ese lenguaje.

"Aunque a buena parte del comité probablemente le gustaría señalar que una relajación en diciembre no debería darse por sentada, creemos que esta opción de redacción alternativa podría ser demasiado agresiva para el liderazgo", escribió el economista jefe de JP Morgan en Estados Unidos, Michael Feroli.

Sin duda, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, no utilizará su conferencia de prensa posterior a la reunión del miércoles para sugerir que ya está previsto otro recorte de tipos en diciembre.

Hay demasiadas cosas que podrían cambiar antes de esa fecha, con los debates sobre el comercio mundial en plena ebullición, que podrían modificar las perspectivas de los precios y del crecimiento económico en general.

Y el fin del cierre de la Administración, que reanuda la publicación de datos, también podría significar que los dirigentes monetarios de la Fed obtengan tres meses de datos de empleo de aquí a su reunión de diciembre, lo que podría remodelar sus puntos de vista sobre el estado del mercado laboral.

"Es probable que Powell mantenga abiertas las opciones y no se comprometa de antemano a una acción concreta hasta finales de año", señalaron los economistas de Deutsche Bank.

Un recorte de tipos de un cuarto de punto el miércoles al cierre de la reunión de dos días de la Fed situaría el tipo de interés oficial en la horquilla del 3,75%-4,00%.

Los mercados financieros apuestan fuerte por nuevos recortes de tipos tanto en diciembre como en enero.

El Gobierno de Trump ha manifestado su deseo de bajar los tipos de interés, lo que mantiene a Powell bajo una intensa presión política para que realice recortes de tipos, incluso mientras gestiona una profunda división dentro de las propias filas de formulación de políticas de la Fed. Desde la decisión de septiembre, varios dirigentes monetarios de la Fed han pedido cautela en la flexibilización de la política, citando preocupaciones sobre la inflación que ha estado muy por encima del objetivo del 2% de la Fed durante los últimos años.

Sin embargo, son más los que opinan que serán necesarios nuevos recortes de tipos para gestionar el riesgo de un mayor deterioro del mercado laboral.

El nuevo gobernador de la Reserva Federal Stephen Miran, que tiene previsto volver a su puesto de asesor económico de la Casa Blanca cuando finalice su mandato en la Reserva Federal en enero, podría disentir esta semana, como ya hizo el mes pasado al apoyar un recorte de los tipos de interés de medio punto.

Más allá de la decisión sobre los tipos de interés, la Reserva Federal podría indicar esta semana que pronto dejará de reducir su balance, poniendo fin al llamado ajuste cuantitativo este mismo mes.

Analistas señalan que la reunión de esta semana también incluirá probablemente un intenso debate sobre la forma en que la Reserva Federal comunica su orientación sobre la trayectoria de los tipos de interés, en un intento de renovar su comunicación. (Información de Ann Saphir; edición de Andrea Ricci; edición en español de Paula Villalba)