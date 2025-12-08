La Fed podría encontrarse en un aprieto al preparar el escenario para el sucesor de Powell

Por Howard Schneider

WASHINGTON, 8 dic (Reuters) - La reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos de esta semana comenzará a establecer las expectativas para el próximo candidato del presidente Donald Trump para dirigir el banco central, dejando potencialmente a las autoridades monetarias en un aprieto entre unas preocupaciones de inflación compartidas ampliamente y las demandas del mandatario de recortes de tasas de interés.

Una rebaja de tasas de un cuarto de punto porcentual parece un hecho en la reunión de dos días que finaliza el miércoles, pero el lenguaje en torno a esa decisión y las proyecciones económicas que la acompañan mostrarán si el próximo presidente se hará cargo de un organismo preparado contra nuevos recortes o más abierto a la discusión y con una perspectiva más expansiva a corto plazo.

Trump quiere reducir el costo de los préstamos, en particular para impulsar el sector de la vivienda, como una forma de abordar las preocupaciones más amplias sobre la asequibilidad que podrían ser fundamentales para las elecciones de mitad de mandato.

Sin embargo, esto podría plantear riesgos para el próximo presidente de la Fed, ya que los analistas esperan un crecimiento sólido el próximo año, un gasto sostenido de los consumidores gracias a la mejora de las devoluciones de impuestos y, como resultado, una inflación más persistente.

"Independientemente de quién dirija la Fed, en primer orden la política monetaria viene determinada por las condiciones económicas", dijo James Engelhof, de BNP Paribas, durante una conferencia sobre perspectivas para 2026, en la que se prevé un crecimiento resistente y una inflación persistente del 3% que llevarán a un solo recorte de tasas el año que viene tras el anticipado el miércoles. "Los datos sugerirán poca necesidad de recortes agresivos de tipos".

Eso podría colocar al próximo presidente de la Fed en la misma casilla que ha ocupado Jerome Powell: presionado por Trump para recortar las tasas en una economía más necesitada de contención que de estímulos. Con la posibilidad de que los comicios de mitad de mandato dependan de cuestiones de asequibilidad y del mercado laboral, la presión sobre la Fed podría aumentar y las disyuntivas intensificarse.

Un recorte excesivo de tasas podría avivar la demanda, impulsar la contratación y hacer más asequibles las hipotecas, pero también elevar la inflación y, en el extremo, modificar las expectativas del público de forma que la Fed tenga más dificultades para alcanzar su objetivo de inflación del 2%, un resultado que las autoridades monetarias actuales han jurado evitar.

La decisión sobre el camino menos arriesgado ya ha dividido a la Fed, abriendo la puerta a múltiples disensiones en la decisión de tasas de esta semana. Las nuevas previsiones de las autoridades monetarias sobre tipos, inflación y desempleo para el próximo año, que se publicarán con la declaración, podrían mostrar la probabilidad de que estas divisiones se mantengan durante la transición de liderazgo.

En septiembre, la mediana de los responsables de política preveía sólo un recorte de un cuarto de punto en 2026, con lo que la tasa de la Fed terminaría el próximo año en la horquilla del 3,25% al 3,5%, lo que posiblemente seguiría frenando levemente la economía.

PROYECCIONES EN LA OSCURIDAD

El mandato de Powell como presidente termina en mayo. Trump ha dicho que nominará a un sucesor a principios del próximo año, con una votación de confirmación del Senado a continuación.

Las proyecciones de esta semana se verán obstaculizadas por el cierre del Gobierno de 43 días durante octubre y noviembre. Los informes gubernamentales más recientes sobre el mercado laboral y la inflación fueron para septiembre, obligando a las autoridades monetarias a llenar los vacíos con estimaciones privadas, sondeos propios y conversaciones con contactos empresariales y comunitarios.

Los datos previstos para después de la reunión de la Fed podrían ayudar a aclarar si la economía se inclina hacia un empleo más débil o hacia una mayor inflación, y ayudar así a suavizar la división política. Pero también podría prolongar el actual estancamiento si, como esperan los analistas, la tasa de desempleo se mantiene relativamente baja y la inflación se mantiene por encima del objetivo.

Una encuesta reciente de Reuters entre economistas anticipa un crecimiento económico en 2026 de alrededor del 2%, algo por encima de la mayoría de las estimaciones de la tasa tendencial, con una inflación subyacente sensiblemente por encima del objetivo de la Fed del 2,8%, y una tasa de desempleo media del 4,4%, donde estaba en septiembre.

Esto no supondría un gran alivio para las autoridades monetarias, en particular para un grupo de presidentes de bancos regionales de la Fed que afirman querer estar seguros de que la inflación -por encima del objetivo desde hace casi cinco años- va a descender antes de bajar mucho más las tasas.

RIESGOS

Determinar la tasa neutral, ya notoriamente difícil, puede ser más difícil ahora con la economía todavía trabajando a través de las subidas de aranceles, las restricciones de inmigración y otras políticas de Trump que desafían a los pronosticadores que ya están tratando de evaluar un posible choque laboral y de productividad proveniente del auge de la inteligencia artificial.

Además, los miembros de la Junta de Gobernadores de la Fed designados por Trump han esbozado una variedad de argumentos para continuar con los recortes, con el gobernador Stephen Miran argumentando que las tasas deben reducirse drásticamente a un nivel que la mayoría de sus colegas verían como agresivamente estimulante.

Mientras tanto, el asesor económico de Trump, Kevin Hassett, uno de los principales candidatos a suceder a Powell, habla de un auge de la productividad impulsado por la IA, que si se desarrolla podría reducir los riesgos de inflación y permitir tasas más bajas, incluso aunque el crecimiento económico se acelere. Es parte de un impulso más amplio para una Fed más alineada con Trump y de corte expansivo que incluye el intento de despedir a la gobernadora Lisa Cook, una persona nombrada por el expresidente Joe Biden, y los recientes comentarios del secretario del Tesoro, Scott Bessent, sobre posibles cambios en la forma en que se contratan los presidentes de los bancos regionales de la entidad, un punto de presión potencial en un grupo de corte más estricto por ahora.

