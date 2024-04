La fed podría mantener la política monetaria restrictiva durante más tiempo si fuera necesario, según jefferson

Por Howard Schneider

WASHINGTON, 16 abr (Reuters) - El vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson, en unas declaraciones en las que no mencionó ningún recorte de los tipos de interés, afirmó el martes que "será apropiado mantener durante más tiempo la actual orientación restrictiva de la política monetaria" si la inflación no se desacelera como se espera. "Mi perspectiva de referencia sigue siendo que la inflación seguirá disminuyendo, con el tipo de interés oficial estable en su nivel actual, y que el mercado laboral se mantendrá fuerte, con un continuo reequilibrio entre la oferta y la demanda de trabajo", dijo Jefferson en declaraciones preparadas para un discurso en una conferencia de investigación de la Reserva Federal en Washington. "Por supuesto, las perspectivas siguen siendo bastante inciertas, y si los datos entrantes sugieren que la inflación es más persistente de lo que espero actualmente, será apropiado mantener durante más tiempo la actual orientación restrictiva de la política. Estoy plenamente comprometido a conseguir que la inflación vuelva al 2%". Sus comentarios no incluyeron lo que ha sido un punto de mensajería estándar para los funcionarios de la Fed en los últimos meses que los recortes de tasas podrían comenzar una vez que los responsables políticos ganaron más confianza en que la inflación sigue cayendo - un obstáculo que se ha vuelto más empinada después de la inflación durante el primer trimestre resultó inesperadamente fuerte. El 22 de febrero, por ejemplo, Jefferson dijo que "si la economía evoluciona en general como se espera, es probable que sea apropiado comenzar a reducir nuestra política de restricción a finales de este año". En sus declaraciones del martes, Jefferson señaló que, si bien la inflación seguía desacelerándose, "los datos de inflación de los últimos tres meses estaban por encima de las bajas lecturas de la segunda mitad del año pasado", mientras que el crecimiento del empleo y el gasto minorista seguían siendo más fuertes de lo esperado. "Aunque hemos avanzado considerablemente en la reducción de la inflación, la tarea de restablecer de forma sostenible una inflación del 2% aún no ha terminado", declaró Jefferson en su discurso.

De hecho, marzo podría ser otro mes perdido para la Reserva Federal.

Jefferson dijo que las estimaciones del personal indican que el índice de precios de los gastos de consumo personal, que la Reserva Federal utiliza para fijar su objetivo de inflación del 2%, aumentó a un ritmo anual del 2,7% en marzo, más rápido que en febrero. Se estima que el índice "subyacente", que excluye los precios de los alimentos y la energía, aumentó un 2,8%, sin cambios respecto al mes anterior. La mayor parte de las observaciones preparadas de Jefferson se dedicaron a una revisión histórica de cómo los responsables políticos hacen frente a la incertidumbre, con sólo tres párrafos sobre la "situación actual." El presidente de la Fed , Jerome Powell, tiene previsto responder a preguntas durante un evento en Washington a las 13:15 EDT (1715 GMT) del martes. (Reportaje de Howard Schneider; Edición de Paul Simao)