La Fed pone a disposición de los bancos financiación extra tras la crisis del Silicon Valley Bank

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha anunciado que pondrá a disposición de los bancos del país "fondos adicionales" con el objetivo de ayudar a garantizar que las entidades tengan la capacidad de satisfacer las necesidades "de todos sus depositantes", después de la crisis en el Silicon Valley Bank (SVB), intervenida el pasado viernes, y el cierre este fin de semana de Signature Bank.

En un comunicado, el banco central estadounidense ha anunciado que ofrecerá financiación extra para las instituciones de depósito elegibles con el objetivo de "ayudar a garantizar que los bancos tengan la capacidad de satisfacer las necesidades de todos sus depositantes", añadiendo que esta medida "reforzará" la capacidad del sistema bancario para salvaguardar los depósitos y garantizar la provisión continua de dinero y crédito a la economía.

Asimismo, la institución presidida por Jerome Powell ha asegurado que está preparada para hacer frente a cualquier presión de liquidez que pueda surgir y ha defendido que las posiciones de capital y liquidez del sistema bancario estadounidense "son sólidas y el sistema financiero de EE.UU. es resistente", añadiendo que está monitoreando cuidadosamente los desarrollos en los mercados financieros.

Según ha explicado la Fed, esta financiación adicional estará disponible a través de la creación de un nuevo Programa de Financiamiento a Plazo Bancario (BTFP, por sus siglas en inglés), que ofrecerá préstamos de hasta un año de duración contra bonos del Tesoro de EE.UU., deuda de agencias y valores respaldados por hipotecas, así como otros activos calificados como garantía, que serán valorados a la par.

"El BTFP será una fuente adicional de liquidez contra valores de alta calidad, eliminando la necesidad de una institución de vender rápidamente esos valores en tiempos de estrés", ha explicado la Fed.

En este sentido y con la aprobación de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, el Departamento del Tesoro pondrá a disposición hasta 25.000 millones de dólares (23.482 millones de euros) del Fondo de Estabilización Cambiaria como respaldo para el BTFP, aunque la Fed no anticipa que sea necesario recurrir a estos fondos de respaldo.

Después de recibir una recomendación de las juntas de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) y la Reserva Federal, la Secretaria del Tesoro Yellen, luego de consultar con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó este fin de semana las acciones para permitir que la FDIC completase las resoluciones de Silicon Valley Bank y Signature Bank de manera que proteja completamente a todos los depositantes, tanto asegurados como no asegurados.

Estas acciones reducirán el estrés en todo el sistema financiero, respaldarán la estabilidad financiera y minimizarán cualquier impacto en las empresas, los hogares, los contribuyentes y la economía en general, ha defendido el banco central estadounidense.

Cierre de signature bank.

La Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC por sus siglas en inglés), que el pasado viernes había intervenido el Silicon Valley Bank (SVB, informó este domingo del cierre del cierre del Signature Bank, transfiriendo todos los depósitos y sustancialmente todos los activos de la entidad neoyorquina a Signature Bridge Bank, un banco que será operado por la FDIC a la expectativa de vender la institución entre posibles postores.

Signature Bank tenía 40 sucursales en todo el país, concentradas en Nueva York, California, Connecticut, Carolina del Norte y Nevada.

La transferencia de todos los depósitos se completó bajo la excepción de riesgo sistémico aprobada este domingo, por lo que todos los depositantes de la institución quedarán protegidos sin que haya pérdidas a cargo de los contribuyentes.

De su lado, los accionistas y ciertos tenedores de deuda no garantizada no estarán protegidos, mientras que cualquier pérdida del Fondo de Seguro de Depósitos (para apoyar a los depositantes no asegurados se recuperará mediante una evaluación especial de los bancos, según lo exige la ley.

Signature Bank tenía activos totales de 110.400 millones de dólares (103.695 millones de euros) y depósitos de 82.600 millones de dólares (77.583 millones de euros) a 31 de diciembre de 2022.

