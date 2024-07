La fed probablemente mantendrá los tipos una vez más para contener la inflación

Por Howard Schneider

WASHINGTON, 29 jul (Reuters) - Se espera que la Reserva Federal mantenga estables los tipos de interés en su reunión de política monetaria de dos días de esta semana, pero abra la puerta a recortes de los tipos de interés ya en septiembre, al reconocer que la inflación se ha acercado al objetivo del 2% fijado por el banco central estadounidense. Antes de la reunión de los días 30 y 31 de julio, los responsables de la política monetaria se mostraron reacios a comprometerse con la fecha de la primera bajada de tipos, pero alabaron los datos recientes que mostraban que las presiones sobre los precios se estaban relajando en general, con una inflación general que se acercaba al objetivo de la Reserva Federal y datos de los mercados de trabajo, de la vivienda y otros que sugerían que la tendencia continuaría. Según los datos del viernes, el índice de precios de los gastos de consumo personal preferido por la Reserva Federal, que se aceleró hasta un 7,1% interanual en 2022, subió un 2,5% en junio, tras una subida del 2,6% en mayo. De hecho, desde marzo, las variaciones intermensuales anualizadas del índice de precios PCE muestran un aumento de sólo el 1,5%, medio punto porcentual por debajo del objetivo de la Reserva Federal. Una medida complementaria que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía muestra una tendencia del 2,3% en el mismo periodo, a la vista del objetivo del 2%. En combinación con una sensación más general de que las presiones sobre los precios están disminuyendo, estos datos pueden ser suficientes para que los responsables de la Reserva Federal cambien su descripción de la inflación como "elevada" en la declaración de política monetaria de la próxima semana, y señalen una mayor confianza en que el ritmo de aumento de los precios volverá al 2%. Los responsables de política monetaria han afirmado que deberían empezar a recortar los tipos de interés antes de que la inflación vuelva plenamente a su objetivo, y si los próximos datos se mantienen en la línea de los últimos meses, puede que se les esté acabando el tiempo. La Fed "está a sólo 50 puntos básicos del objetivo... así que parece que no está muy lejos", dijo Jim Bullard, expresidente de la Fed de San Luis y ahora decano de la Escuela de Negocios Mitchell E. Daniels Jr. de la Universidad Purdue. "¿Sigue siendo elevado? Claro, pero no tanto como antes", dijo Bullard. Un ligero cambio en la declaración, tal vez describiéndola como "moderadamente elevada", "enviaría una señal importante a los mercados de que están asumiendo toda la desinflación que se ha producido en el último año y que creen que es real y no creen que vaya a cambiar". La Reserva Federal subió su tipo de interés de referencia para frenar la economía tras el repunte de la inflación, y lo ha mantenido estable en el rango actual del 5,25%-5,50% desde el pasado mes de julio, lo que convierte la actual racha de política monetaria restrictiva en una de las más largas de las últimas décadas. A pesar de las advertencias del año pasado de que unas condiciones financieras tan estrictas podrían desencadenar una recesión, la Reserva Federal, al menos por ahora, parece haber dado en el clavo. La inflación ha caído y, aunque la tasa de desempleo ha aumentado gradualmente, se mantiene en el 4,1%, en torno a lo que muchos dirigentes de la Reserva Federal consideran que representa el pleno empleo. Algunos datos, como las decepcionantes ventas recientes de viviendas y el aumento de la morosidad en los préstamos, pueden apuntar a la debilidad. Pero el informe más reciente sobre la producción económica global fue sorprendentemente fuerte, con un crecimiento del 2,8% anualizado en el segundo trimestre. La Reserva Federal considera que el crecimiento potencial subyacente de la economía, compatible con una inflación estable, se sitúa en torno al 1,8%.

"Han tenido datos de inflación alentadores... Es evidente que la economía se está ralentizando. El balance de riesgos es diferente al de hace cuatro meses. Y punto", dijo Nathan Sheets, economista jefe mundial de Citi. "Da la sensación de que quieren estar un poco más seguros, así que señal en julio y recorte en septiembre".

Vibraciones políticas el banco central estadounidense publicará su último comunicado de política monetaria el miércoles a las 14.00 hora del este de norteamérica (1800 gmt), y el presidente de la fed, jerome powell, ofrecerá una rueda de prensa media hora más tarde. reconocer que la reducción de tipos es inminente pondría a la fed en línea con los inversores que consideran casi seguro que aplicará al menos un recorte de un cuarto de punto porcentual en la reunión del 17-18 de septiembre, el primer paso para revertir la serie más rápida de subidas de tipos en cuatro décadas.

También pondría a la Fed en el punto de mira de una tumultuosa carrera presidencial en Estados Unidos. Puede que la inflación no sea tan protagonista en la campaña electoral, ya que esta ha incluido un intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump, el candidato republicano, y la retirada de la carrera del presidente Joe Biden, quien fue reemplazado por la vicepresidenta Kamala Harris como candidata presidencial de los demócratas. Pero los legisladores republicanos a principios de este mes le dijeron a Powell en una audiencia que un recorte de tipos en septiembre podría parecer un esfuerzo por inclinar el campo de juego contra Trump, quien lo instaló como presidente de la Fed a principios de 2018 solo para volverse profundamente crítico con su liderazgo del banco central. Entre los dirigentes de la Fed, sin embargo, se comparte ampliamente el sentimiento de que la inflación se está relajando, incluso entre algunas de las voces de línea dura del banco central. El gobernador de la Fed, Christopher Waller, otro designado por Trump, dijo en particular que los datos de inflación estaban cerca del punto en que se justificarían recortes de tipos y el mercado laboral cerca del punto en que la tasa de desempleo podría estar en riesgo de aumentar rápidamente.

El tema de

la inflación, mientras tanto, todavía puede figurar en las elecciones. En su último modelo electoral, Oxford Economics afirma que la forma en que los votantes indecisos interpreten los próximos datos económicos podría decantarles hacia Trump y los republicanos si siguen "fijándose en el nivel de precios y lo mucho que han subido", o hacia Harris y los demócratas si "se centran en las tendencias recientes de la inflación y el bajo nivel de desempleo". Los recortes de tipos de la Fed podrían dejarse sentir rápidamente en ese frente, traduciéndose potencialmente en menores costes de endeudamiento para hipotecas de viviendas, tarjetas de crédito y toda una serie de productos financieros para hogares y empresas.

