La Fed quizá no atienda las peticiones de Trump, pero le ofrece una economía sólida en 2026

Por Howard Schneider

WASHINGTON, 11 dic (Reuters) - Puede que la Reserva Federal de EE. UU. no ofrezca al presidente Donald Trump todos los recortes de tipos que desea, pero la visión de la economía que los dirigentes monetarios incluyeron en las nuevas proyecciones económicas el miércoles debería animar al Gobierno, con su perspectiva de un crecimiento más rápido, una inflación más baja y un desempleo estable de cara a las elecciones de mitad de mandato de 2026.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, y sus colegas sugirieron tras su última reunión que la Fed podría haber terminado de recortar los tipos por ahora. Sin embargo, este receso se debe a que prevén que EE. UU. saldrá de un periodo de volatilidad y agitación por los aranceles y la inmigración para entrar en un año de fuerte productividad, gasto continuado de los consumidores e inflación que cae a medida que el impacto de los aranceles en los precios de los bienes empieza a disminuir.

Las proyecciones establecen una base sólida para la llegada de quienquiera que Trump elija para sustituir a Powell cuando termine su mandato como presidente en mayo, pero dejan poco margen para bajar los tipos con la rapidez o magnitud que Trump desea.

A pesar de todo, la economía puede seguir avanzando a buen ritmo.

"Realmente quiero entregar este trabajo a quien me sustituya con la economía en muy buena forma: eso es lo que quiero hacer", dijo Powell en su conferencia de prensa del miércoles, tras la decisión de la Fed de recortar tipos por tercera vez consecutiva y señalar una pausa por delante. "Quiero que la inflación esté bajo control, volviendo a bajar al 2%, y quiero que el mercado laboral sea fuerte".

Casi un tercio de los dirigentes de la Fed no estaba satisfecho con el recorte de tipos del miércoles, mostraron las proyecciones, y otro tercio quiere más que la expectativa mediana de un recorte de tipos para todo el próximo año. Pero a pesar de esas divisiones, que según Powell se deben en gran medida a desacuerdos sobre si los mayores riesgos los plantean la inflación o un mercado laboral débil, los banqueros centrales esperan en general que el próximo año sea sólido.

El recorte de tipos del miércoles "debería ayudar a estabilizar el mercado laboral al tiempo que permitiría a la inflación reanudar su tendencia a la baja hacia el 2% una vez que hayan pasado los efectos de los aranceles", dijo Powell.

Las proyecciones trimestrales muestran que los precios están subiendo más rápido, los tipos de interés son más altos y el crecimiento económico es más lento de lo que los miembros de la Fed anticiparon en septiembre pasado, justo antes de la victoria electoral de Trump en noviembre.

Sin embargo, para el próximo año, los banqueros centrales prevén amplias mejoras que equivalen a un "aterrizaje suave" para Estados Unidos, y un alivio de los temores de que la economía se dirigía a lo que algunos analistas llamaron "estanflación 'light'", con alto desempleo y alta inflación.

Las nuevas proyecciones de la Reserva Federal indican que la inflación cerrará 2026 en el 2,4%, frente al 2,9% de finales de este año, a medida que se disipe la presión alcista de los aranceles sobre los precios de los bienes. Se prevé que el crecimiento económico se acelere hasta el 2,3%, frente al 1,7% de este año, beneficiándose de un repunte tras el cierre del Gobierno de este año.

Y se espera que la tasa de desempleo, del 4,4% en septiembre, aumente ligeramente antes de volver a situarse en el 4,4% en 2026.

Según Powell, lo que impulsa este panorama es un aumento de la productividad que se acelerará con la adopción de la inteligencia artificial. El crecimiento de la productividad ha sido un argumento clave para los recortes de tipos por parte de responsables del Gobierno, entre ellos el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, considerado el principal candidato para sustituir a Powell.

Con todo, aunque el nuevo presidente de la Fed puede heredar una economía sólida, tomará las riendas de un grupo que no está en absoluto convencido de la necesidad de una mayor flexibilización de la política monetaria. De hecho, Powell ha dicho en repetidas ocasiones que la última bajada de tipos deja a los responsables de la Fed en una buena posición para estar en modo de espera, lo que difícilmente puede considerarse un respaldo a las fuertes bajadas de tipos que Trump dice que quiere que aplique el nuevo presidente de la Fed.

Las cuestiones en torno a la inflación y la asequibilidad, que Trump utilizó como pieza central de su campaña presidencial de 2024, siguen sin resolverse, y los índices de aprobación del presidente republicano sobre la economía están cayendo. Los precios de los alimentos subieron un 2,7% anual en septiembre, frente a menos del 2% cuando volvió al poder en enero, y los altos precios de la vivienda y los tipos de interés hipotecarios se han combinado para poner la propiedad de la vivienda fuera del alcance de muchos.

Sin embargo, algunos de los peores resultados previstos a principios de año, cuando los planes iniciales de Trump sobre los aranceles del "Día de la Liberación" provocaron rumores sobre el colapso del comercio mundial, una mezcla corrosiva de aumento de los precios y alto desempleo, e incluso sobre la "cancelación" de la temporada de compras navideñas, no se han materializado.

ELECCIONES DE MITAD DE MANDATO EN EL PUNTO DE MIRA

La Casa Blanca estará muy atenta. Las elecciones de mitad de mandato del próximo noviembre determinarán el control del Congreso durante el resto del mandato de Trump.

Trump y miembros de su Gobierno acusaron a los dirigentes de la Fed de hacer política con sus proyecciones y la decisión de pausar un ciclo de recorte de tipos que se esperaba que continuara. El presidente señaló la animosidad entre él y Powell, mientras que otros señalaron la aversión reflexiva de los economistas a los aranceles.

Sin embargo, los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal fueron adoptando gradualmente la opinión, también arraigada en la economía convencional, de que las presiones sobre los precios derivadas de los aranceles serían cambios puntuales.

También les preocupa menos estar conduciendo en la "niebla".

En general, los responsables monetarios de la Fed siguen viendo riesgos al alza para la inflación y riesgos a la baja para el empleo, una combinación difícil que, según Powell, explica las profundas divisiones sobre el camino adecuado para la política monetaria del próximo año.

Sin embargo, las proyecciones publicadas el miércoles también mostraron que los dirigentes monetarios están menos inseguros sobre sus previsiones que antes, en particular sobre la inflación, y en general ven menores riesgos tanto para el empleo como para la inflación que en los últimos trimestres.

(Reporte de Howard Schneider y Ann Saphir; edición de Paul Simao y Lincoln Feast; editado en español por Tomás Cobos)