La Fed recorta las tasas pese a cautela por la inflación de algunos miembros: minutas

Por Howard Schneider

WASHINGTON, 19 nov (Reuters) - Una Reserva Federal dividida recortó las tasas de interés el mes pasado, pese a que los responsables de política monetaria advirtieron de que unos menores costos de endeudamiento podrían socavar la lucha por sofocar una inflación que lleva cuatro años y medio por encima del objetivo del 2%, mostraron el miércoles las minutas de la reunión del 28 y 29 de octubre.

"Muchos participantes se mostraron a favor de reducir el rango objetivo para la tasa de los fondos federales", señalaron las actas, que además hicieron notar que algunos miembros también se habrían mostrado satisfechos con mantenerlas estables.

Otros se opusieron rotundamente al recorte de tasas y "expresaron su preocupación por el estancamiento de los avances hacia el objetivo de inflación del 2% fijado por el Comité (...) al tiempo que señalaron que las expectativas de inflación a más largo plazo podrían aumentar si la inflación no vuelve al 2% en el momento oportuno".

Además, "la mayoría de los participantes señalaron que (...) nuevas reducciones de las tasas de interés podrían agravar el riesgo de que se consolide una inflación más alta o podrían interpretarse erróneamente como una falta de compromiso de los responsables de política monetaria con el objetivo de inflación del 2%", añaden las minutas.

En la reunión, el Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal votó por 10-2 a favor de recortar la tasa de interés de referencia un cuarto de punto porcentual, al rango de 3,75% a 4,00%, con dos votos en contra inusualmente divididos, uno a favor de una política monetaria más restrictiva y otro de una más laxa.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo a periodistas el 29 de octubre: "Hay un creciente coro que piensa que quizás deberíamos esperar al menos un ciclo" antes de considerar otro recorte de tasas.

El "coro" fue descrito en las minutas, con los responsables monetarios divididos en tres grupos diferentes en su discusión para la reunión de diciembre.

"Varios" consideraron que una reducción en diciembre era probablemente apropiada, otros consideraron que unas tasas más bajas serían eventualmente apropiados aunque no necesariamente a partir de diciembre, mientras que "muchos" ya habían descartado un recorte en diciembre. (Reporte de Howard Schneider; edición en español de Javier López de Lérida)