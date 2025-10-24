La Fed se encaminaría a más recortes de tasas luego de que inflación se ubica por debajo de las proyecciones

24 oct (Reuters) -

La Reserva Federal probablemente implementará recortes de un cuarto de punto porcentual en las tasas de interés en cada una de sus próximas tres reuniones, apostaban los operadores el viernes, después de que un informe del gobierno estadounidense mostrara que la inflación al consumidor subió un poco menos de lo esperado el mes pasado.

El Índice de Precios al Consumidor subió un 3%, en los 12 meses hasta septiembre, informó el viernes la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo, un ligero aumento respecto a su incremento del 2,9% en agosto, pero por debajo del 3,1% esperado por los economistas encuestados por Reuters.

Esto podría tranquilizar incluso a los responsables monetarios de línea dura del banco central, ya que seguir reduciendo los costos de los préstamos para apoyar el mercado laboral no reavivaría la inflación, según analistas.

"Por extraño que parezca, la Fed estará satisfecha con que la inflación se mantenga alrededor del 3% durante los próximos meses", afirmó Olu Sonola, director de investigación económica estadounidense de Fitch Ratings.

Los contratos de futuros que liquidan a la tasa de interés oficial de la Fed reflejaban una certeza cercana al 100% de que el banco central reducirá su rango del costo del crédito al 3,75%-4% en su reunión de la próxima semana, y una probabilidad del 95% de un nuevo recorte en diciembre.

Tras la lectura de inflación más débil de lo esperado para septiembre, los operadores estimaban en torno al 55% la probabilidad de un nuevo recorte en la reunión de enero de la Fed, frente a menos del 50% previo. (Reportaje de Ann Saphir, edición de Philippa Fletcher, Editado en español por Juana Casas y Manuel Farías)