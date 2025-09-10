La Fed seguiría rumbo a un recorte de tasas de interés tras datos del IPP de EE.UU.

10 sep (Reuters) - La Reserva Federal iniciaría una serie de recortes de las tasas de interés esta semana y continuaría hasta finales de año, apostaban los operadores el miércoles.

Unos datos de inflación de los precios al productor más moderados de lo esperado el mes pasado calmaron los temores de que las presiones sobre los precios frenaran la relajación de la política monetaria del banco central.

Los operadores se aferraron a las apuestas de que la Fed comenzará con una reducción de un cuarto de punto en su reunión de la semana que viene y continuará con recortes de la misma magnitud hasta finales de año, basándose en los precios de los contratos de futuros que se liquidan al tipo de interés oficial de la Reserva Federal.

El índice de precios a la producción aumentó un 2,6% en agosto con respecto al año anterior, según un informe gubernamental, tras subir un 3,1% en julio. (Reporte de Ann Saphir; Editado en Español por Ricardo Figueroa)