La Federación Belga advierte a Roberto Martínez de que debe "aprender" de la Liga de Naciones

El director ejecutivo de la Real Federación Belga de Fútbol, Peter Bossaert, ha defendido que Roberto Martínez sigue siendo "el hombre adecuado" para el puesto de seleccionador, pero también que debe "aprender" de lo ocurrido en la reciente Liga de Naciones, donde perdió ante Francia e Italia.

Bélgica dejó escapar una ventaja de dos goles en el descanso en la derrota por 3-2 ante Francia en las semifinales y siguió con una derrota por 2-1 ante Italia, campeona de Europa, en la final de consolación disputada en San Siro. Los 'Diablos Rojos' están en camino de terminar el año líderes del ranking mundial FIFA por cuarta vez consecutiva, pero su 'generación dorada' de jugadores aún no ha ganado ningún trofeo.

"Roberto sigue siendo el hombre adecuado para el trabajo y le seguimos apoyamos al cien por cien, pero tenemos que aprender del partido contra Francia, en el que jugamos nuestra mejor mitad de fútbol y peor mitad en mucho tiempo. Voy a pedir consejo a algunas personas, pero no voy a crear una comisión o un comité. Tampoco quiero que mucha gente dé sus opiniones porque entonces habrá demasiadas opiniones diferentes", explicó Bossaert a en declaraciones a 'La Derniere Heure'

Bélgica encabeza su grupo de clasificación para el Mundial 2022 con 16 puntos en seis partidos y regresará a la acción el 13 de noviembre con un partido en casa contra Estonia. Martínez está de acuerdo con Bossaert en que Bélgica no fue lo suficientemente buena durante la Liga de Naciones.

"No podemos conceder cinco goles en dos partidos y no podemos conceder dos penaltis, incluso si las decisiones no fueron correctas. Pero por la forma en que reaccionamos ante Italia, después de lo sucedido en el partido de Francia, pensé que el equipo tenía una personalidad muy fuerte para seguir jugando", valoró el técnico español.