La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) apartó de sus funciones este jueves a varios responsables vinculados con la investigación por supuesta corrupción que el miércoles llevó a la Guardia Civil a registrar la sede del organismo.

En un comunicado, la Federación dice haber "abierto expediente sancionador y ha apartado de sus puestos de trabajo y de sus funciones" al director de Servicios Jurídicos Pedro Gónzalez Segura y al director de Recursos Humanos José Javier Jímenez, ambos detenidos el miércoles.

La RFEF también indicó haber "rescindido el contrato externo con GC Legal, el despacho de Tomás González Cueto", quien tambien fue detenido como parte de la investigación.

La intervención policial del miércoles se enmarca "en una investigación vinculada a presuntos hechos delictivos asociados a la corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales", dijeron las fuentes judiciales.

Se llevó a cabo un registro en la sede de la Federación el miércoles, a las afueras de Madrid, además de otro en una propiedad en Granada del expresidente Luis Rubiales.

El que fuera máximo responsable de la RFEF, de 46 años, se encuentra actualmente en República Dominicana y según algunos medios de comunicación españoles debería regresar a España el 6 de abril.

Entre otros asuntos, se investiga el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudita, que desde 2020 acoge las semifinales y final de esa competición.

Estos contratos han supuesto unos 40 millones de euros anuales (43,3 millones de dólares) para la RFEF y en el mismo actuó como intermediario Kosmos, la empresa del exfutbolista Gerard Piqué.

Rubiales dimitió como presidente de la RFEF en septiembre, tras haber dado un beso forzado a la jugadora Jenni Hermoso tras la victoria de la selección femenina en el Mundial, en agosto.

Las autoridades españoles abrieron una investigación en 2022 sobre el acuerdo para la Supercopa de España después de la divulgación de unos audios de conversaciones entre Rubiales y Piqué, en el que aludían a comisiones de varios millones de euros.

Rubiales siempre defendió la legalidad del acuerdo para llevar la Supercopa a Arabia, asegurando que "la Federación no ha pagado, no paga y no pagará ni un solo euro de comisión a nadie por este acuerdo".

Gerard Piqué afirmó por su parte en abril de 2022 que "todo es legal" y que estaba "orgulloso" del acuerdo alcanzado.

rbs-ati/dam-dr/pm