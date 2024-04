La Federación Española de Fútbol celebrará elecciones a presidente el 6 de mayo

La Federación Española de Fútbol (RFEF) celebrará elecciones a la presidencia el próximo 6 de mayo, anunció este miércoles el ente federativo en un comunicado.

La Comisión Gestora, que dirige la RFEF de forma interina desde la dimisión de su anterior presidente Luis Rubiales, "ha aprobado esta tarde por unanimidad la convocatoria de elecciones a la Presidencia, que tendrán lugar el próximo 6 de mayo", informó la RFEF.

El presidente de la Gestora, Pedro Rocha, ha presentado su dimisión del cargo para, según los medios españoles, lanzar su propia candidatura a la presidencia de la RFEF.

Tras la decisión de la Comisión Gestora, el viernes se hará oficial a la convocatoria y desde el domingo se abrirá un plazo de cinco días para la presentación de candidaturas a la presidencia de la RFEF.

En los últimos meses han sonado varios nombres como candidatos para la presidencia de la RFEF, pero, según los medios locales, empieza a coger fuerza como competidora de Rocha la abogada experta en derecho deportivo Eva Parera.

"Todavía no sé si Pedro Rocha se va a presentar o no, porque no lo ha dicho, pero doy por sentado que sí, puesto que todo se está haciendo para que él pueda ser reelegido. Yo voy a presentar una alternativa", afirmó al diario AS.

En su reunión de este miércoles, la Comisión Gestora también ha decidido "iniciar acciones penales contra todos aquellos que hayan causado daño económico o reputacional a esta institución", en referencia a la investigación sobre supuestos contratos irregulares mientras Luis Rubiales era presidente de la RFEF.

Así, ha autorizado una "auditoría forense que permitirá recabar información sobre las acciones que están siendo investigadas durante el período 2018-2023".

"En este sentido, la intención es ayudar a esclarecer todos los hechos y aportarlos al juzgado, llegando hasta las últimas consecuencias y dejando atrás un período convulso que ha perjudicado gravemente la imagen del fútbol español", aseguró el comunicado de la RFEF.

Rubiales regresó este miércoles desde la República Dominicana a España, siendo brevemente retenido por la Guardia Civil en el aeropuerto de Madrid para informarle de su situación en esta investigación.

El expresidente de la RFEF tendrá que pasar a declarar ante la jueza que lleva el caso cuando lo decida la magistrada.

Gr/rs/iga