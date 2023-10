Filadelfia--(business wire)--oct. 13, 2023--

Hoy, la Federación Hispana y Comcast NBCUniversal Telemundo anunciaron que están ampliando su asociación para promover la equidad digital y el desarrollo de habilidades en las comunidades latinas de todo el país. A través de una inversión de Comcast de $2,5 millones a lo largo de dos años, la Federación Hispana ofrecerá acceso a Internet y formación en competencias digitales a 10.000 estudiantes y solicitantes de empleo latinos, contribuyendo así a aumentar las oportunidades profesionales y a incrementar la movilidad económica.

El compromiso de Comcast, que se destinará íntegramente este otoño a apoyar la programación de 2024, forma parte de Project UP, la iniciativa multimillonaria de la empresa para impulsar la equidad digital. El año pasado, Comcast concedió una subvención para el lanzamiento de la Iniciativa de Centros de Equidad Digital para Latinos y el programa de formación Acelerador Digital de la Federación Hispana. En el último año, más de 5.000 personas recibieron formación en habilidades digitales y casi 2.000 recibieron un aumento salarial o un puesto de trabajo como resultado de los Centros de Equidad Digital.

Reconociendo el papel fundamental que desempeñan las organizaciones al servicio de los latinos para impulsar el progreso y los resultados, la Federación Hispana se asociará con 18 organizaciones sin ánimo de lucro dirigidas y al servicio de los latinos en 17 ciudades para brindarles apoyo específico:

“La equidad digital es la clave del cambio generacional y la movilidad económica", manifestó Dalila Wilson-Scott, vicepresidenta ejecutiva y directora de Diversidad de Comcast Corporation y presidenta de la Fundación Comcast NBCUniversal. “A través de nuestra inestimable asociación con la Federación Hispana podemos acelerar el impacto y ayudar a abrir caminos hacia la oportunidad para todos aquellos en la comunidad latina que incluye la próxima generación de innovadores, emprendedores, narradores y creadores".

“Estamos increíblemente orgullosos de ampliar nuestro trabajo con Comcast", declaró Frankie Miranda, presidente y CEO de la Federación Hispana. “Comcast y la Federación Hispana comparten el compromiso de llevar las oportunidades del siglo XXI a las comunidades latinas. Al ampliar nuestro trabajo de capacitación digital, estamos empoderando a los latinos con las habilidades que necesitan para hacer frente a los trabajos de hoy y de mañana, creando un impacto duradero en todo el país".

Además, la Federación Hispana iniciará un compromiso estratégico con los cargos electos para garantizar la inclusión de los latinos en los programas históricos de despliegue y adopción de banda ancha que emprenderán los gobiernos estatales y federales en 2023 y 2024. Lanzado el año pasado, el Programa de Banda Ancha, Equidad, Acceso y Despliegue (BEAD) asignó $42.450 millones para construir la infraestructura necesaria para conectar a todos los estadounidenses a Internet. A través de su campaña Digital Equity, la Federación Hispana pondrá en contacto a organizaciones latinas con representantes estatales y federales responsables de asignar estos fondos en comunidades de todo el país. El esfuerzo garantizará que las organizaciones que sirven a los latinos tengan la oportunidad de acceder a estos recursos que les permitirán proporcionar recursos y formación cultural y lingüísticamente competentes directamente a la comunidad latina.

Según la Coalición Nacional de Competencias, más del 90 % de las ofertas de empleo actuales requieren una competencia digital. En la próxima década, se espera que el 50 % de las tareas en todas las industrias se digitalicen, eliminando hasta 39 millones de puestos de trabajo. Sin embargo, más de la mitad de los trabajadores latinos tienen escasas o nulas competencias digitales y se encuentran entre los grupos raciales y étnicos con menos probabilidades de disponer de banda ancha fija en su hogar.

Comcast Corporation (Nasdaq: CMCSA) es una empresa mundial de medios de comunicación y tecnología. Desde la conectividad y las plataformas que ofrecemos, hasta los contenidos y experiencias que creamos, nuestros negocios llegan a cientos de millones de clientes, espectadores e invitados en todo el mundo. Proporcionamos banda ancha, servicios inalámbricos y video de primera clase a través de Xfinity, Comcast Business y Sky; producimos, distribuimos y retransmitimos entretenimiento, deportes y noticias a través de marcas como NBC, Telemundo, Universal, Peacock y Sky; y damos vida a increíbles parques temáticos y atracciones a través de Universal Destinations & Experiences.

La Federación Hispana (HF) es una organización de afiliación y defensa sin ánimo de lucro, fundada en 1990, comprometida con la capacitación y el progreso de la comunidad hispana, con especial atención a los latinos de bajos ingresos, marginados e inmigrantes. Con oficinas en Nueva York, Connecticut, Washington, D.C., Carolina del Norte, Florida, Illinois, Puerto Rico y programas adicionales en 41 estados, sus áreas de interés incluyen la inmigración, la capacitación económica, el compromiso cívico, la ayuda en caso de catástrofes, la filantropía, la educación, la salud y el medio ambiente. HF también lleva a cabo campañas de educación pública y satisface las necesidades de desarrollo organizativo de sus organismos miembros mediante la concesión de subvenciones y la ayuda al desarrollo de capacidades.

