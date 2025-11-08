La Federación Irlandesa de Fútbol pedirá a la UEFA excluir a Israel

La Federación Irlandesa de Fútbol decidió este sábado solicitar oficialmente a la UEFA la "suspensión inmediata" de Israel de las competiciones europeas, una petición inédita desde el acuerdo de alto el fuego que entró en vigor en Gaza el 10 de octubre.

La asamblea general de la Football Association of Ireland (FAI) votó a favor de esa moción durante una sesión extraordinaria, precisa en un comunicado.

La federación turca había reclamado esa medida en septiembre, al igual que la presidenta de la noruega, Lise Klaveness.

"Personalmente, creo que si Rusia está excluida, Israel también debe estarlo", había afirmado Klaveness, a su vez miembro del comité ejecutivo de la UEFA.

La moción votada por Irlanda es, sin embargo, la primera desde el alto el fuego.

A pesar de las especulaciones el mes pasado sobre una suspensión inminente de Israel por la UEFA, el comité ejecutivo no llegó a reunirse nunca para examinar esa cuestión. La FIFA, instancia mundial del fútbol, también descartó toda sanción en ese sentido.

"La FIFA no puede resolver los problemas geopolíticos, pero puede y debe promover el fútbol por todo el mundo, explotando sus valores unificadores, educativos, culturales y humanitarios", declaró su presidente, Gianni Infantino, a comienzos de octubre.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, confiaba por su parte en septiembre en el medio "Politico" su oposición a la idea de "sancionar a los deportistas", señalando que el castigo deportivo a los rusos no tenía ningún efecto en el conflicto ucraniano.

Las dos instancias son conscientes de la amenaza de un recurso judicial si actúan contra Israel, como ya intentase la federación rusa en 2022.

El Tribunal Arbitral del Deporte había dado el visto bueno a sus decisiones, pero aludió para ello a "la reacción mundial sin precedente" contra la invasión rusa de Ucrania, marcada por sanciones internacionales.

