La Federación Mundial de Bolsas suspende a los mercados rusos

La Federaci贸n Mundial de Bolsas (WFE, por sus siglas en ingl茅s) ha decidido suspender a sus miembros y afiliados rusos despu茅s de la invasi贸n de Ucrania por parte de Rusia.

"La junta de WFE tom贸 la decisi贸n de suspender a los miembros y afiliados rusos", indic贸 a Europa Press una portavoz de la instituci贸n, se帽alando que esta decisi贸n es consistente con la respuesta global.

"No se tom贸 a la ligera y se revisar谩 de acuerdo con la gobernanza y los estatutos de la WFE", a帽adi贸.

La Bolsa de Mosc煤 (MOEX) anunci贸 este viernes su cierre por quinta sesi贸n consecutiva, en lo que supone el periodo de clausura m谩s largo del parqu茅 moscovita, superando incluso el registrado durante la crisis econ贸mica de 1998.

"El Banco de Rusia ha decidido no reanudar las sesiones de negociaci贸n el 4 de marzo de 2022 en la Bolsa de Mosc煤", ha anunciado la instituci贸n, que fijar谩 ma帽ana, antes de las 9.00 horas de Mosc煤 (7.00 horas en Madrid), el calendario de negociaci贸n del s谩bado si lo hubiera.

No obstante, si finalmente el MOEX no abriera sus puertas este s谩bado, el cierre del mercado no se levantar铆a como m铆nimo hasta el pr贸ximo mi茅rcoles, 9 de marzo, ya que el lunes y martes de la semana que viene son festivos en el pa铆s.

De su lado, London Stock Exchange Group (LSEG), el operador de la Bolsa de Londres, ha suspendido la negociaci贸n de los t铆tulos depositarios representativos de acciones extranjeras (GDR) de ocho compa帽铆as rusas o fuertemente vinculadas a este pa铆s, elevando as铆 a 35 el n煤mero de firmas cuyos certificados han sido suspendidos.

Entre las compa帽铆as afectadas por la suspensi贸n se encuentran Rostelecom, Etalon Group, Acron o Magnit. Este jueves, la Bolsa de Londres ya hab铆a suspendido la negociaci贸n de otras 27 firmas vinculadas a Rusia, incluyendo los t铆tulos depositarios de Gazprom, Lukoil o Sberbank.

La decisi贸n del mercado londinense secunda la adoptada a principios de esta semana por la Bolsa de Fr谩ncfort, donde Deutsche Borse suspendi贸 la negociaci贸n de t铆tulos representativos de acciones de 16 empresas vinculadas a Rusia.

Asimismo, el gestor de 铆ndices MSCI decidi贸 ayer reclasificar los 铆ndices rusos dentro de la categor铆a de mercado aislado en vez de la de mercados emergentes como hasta ahora, despu茅s de que inversores institucionales internacionales hayan indicado que "no se puede invertir" en Rusia.

El cambio, que ser谩 efectivo el pr贸ximo 9 de marzo, ha tomado en consideraci贸n los resultados de la consulta lanzada por MSCI el pasado 28 de febrero con inversores institucionales internacionales sobre la accesibilidad y la capacidad de inversi贸n del mercado de valores ruso.

"Una abrumadora mayor铆a confirm贸 que el mercado de valores ruso actualmente no es invertible y que los valores rusos deber铆an eliminarse del 铆ndice MSCI de Mercados Emergentes", se帽al贸 la firma.