La feria berlinesa Fruit Logistica abre el plazo de inscripción para la edición de 2024

La feria berlinesa Fruit Logistica ha anunciado que ya están abiertas las inscripciones para expositores y su participación en el evento de 2024, según han informado mediante nota de prensa.

Así, las empresas dispondrán hasta el 31 de julio para reservar espacios en esta feria, que se celebrará entre el 7 y 9 de febrero de 2024 con el nuevo lema "The Heartbeat of the Fresh Produce Business [El latido del sector de productos frescos]".

En la edición de 2023, casi 63.000 visitantes profesionales acudieron a la cita, que contó con 2.600 expositores de 140 países de los cinco continentes. "Más del 75% de esos visitantes ocupaban puestos directivos, lo que significa que muchos de los negocios se cerraron 'in situ' en Berlín", según ha explicado la dirección.

"Fruit Logistica reúne a todas las personas adecuadas, les brinda la información más actual y les ofrece una plataforma para presentar sus innovaciones más recientes", ha explicado el director del evento, Kai Mangelberger. "Supone una oportunidad para salir de estos tiempos tempestuosos con el viento en popa", ha añadido.

Europa Press