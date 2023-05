La Feria del Libro de Madrid regresa hoy en una edición precedida de "polémica" y sin la presencia de la Reina

La Feria del Libro de Madrid regresa este viernes con una nueva edición en el Parque del Retiro de Madrid que ha estado precedida "de polémica", tal y como reconoció en la presentación la directora del evento, Eva Orúe, y que no podrá contar la Reina Letizia, presente en las inauguraciones de los últimos años, debido a la cercanía de las elecciones autonómicas.

"Ha sido una edición difícil de poner en marcha, con un proceso complejo y no exento de polémica", afirmó Orúe, si bien defendiendo que se alcanzarán cifras de récord incluso antes de empezar. Por ejemplo, la oferta editorial de esta edición, la 82, está cerca de los 1.000 sellos con las sumas de los que van en caseta y los representados por las distribuidoras.

En total, serán 361 casetas de expositores en las filas de casetas distribuidas a lo largo del recinto y otras 24 en una fila central, que recupera este formato tras la polémica de hace dos años en que algunas editoriales independientes protestaron por haber sido desplazadas allí --al entender que era un lugar menos visible y de menores ventas--.

En esta ocasión, irán allí tres grupos (universidades, facsímiles y países con stand propio) con los que se ha hablado previamente desde la organización para formar parte de un "proceso de prueba y error". El total del montaje de este año alcanzará los 1,3 millones de euros, mientras las aportaciones pasan desde los 890.000 euros de los expositores a los 515.000 euros de patrocinadores, pasando por los 151.000 euros entre Ayuntamiento y Comunidad de Madrid.

Parte del recorrido estará cubierto por lonas, aunque no será un toldo continuo --en una medida enfocada a aliviar el calor en las horas puntas--. Pese a que la Reina no estará en esta ocasión, el acto de inauguración sí contará con políticos, encabezados por el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, que será recibido por José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid.

Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid; Enrique Pascual, presidente de la Feria del Libro de Madrid; María José Gálvez, directora general del Libro y de Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura; la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís; y la delegada del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, serán otros de los representantes de la política nacional y madrileña este día inaugural.

Polémica editoriales independientes

La feria ha estado marcada por las críticas previas de algunas editoriales independientes. Orúe ya explicó en declaraciones a Europa Press que toman "nota" del toque de "atención" lanzado por ejemplo por tres librerías madrileñas, que han convocado 'Feria sin Libros' con diez editoriales "ausentes" de la cita literaria.

No obstante, reconocía que le "extraña" que digan que "el futuro apunta a la paulatina disminución de la presencia editorial" porque "hay más editoriales que el año pasado". "No es verdad que haya una disminución editorial. Tenemos más editoriales que el año pasado. Se nos podrá reprochar muchas cosas pero decir que queremos disminuir el número de editoriales no me parece que sea una de ellas", aseguró.

Las librerías Polifemo, Sin Tarima El Rastro y Sin Tarima Antón Martín han anunciado que expondrán los libros de diez editoriales y desarrollarán una programación de actividades culturales del 20 de mayo al 30 de junio. "Es una consecuencia y una llamada de atención a la Feria del Libro de Madrid para facilitar y promover la asistencia con presencia propia de los editores que lo deseen", han detallado.

Orúe ha recalcado en varias ocasiones que su organización ha hecho un "esfuerzo grande" para que cupiesen las editoriales pequeñas que habían solicitado participar. "Creo que solo hay una editorial (Barrett) que solicitó participar y se apeó del proceso. Y luego está Minúscula, que en un post en su web indicó las razones por las que no solicitaba participar. El resto no han solicitado su participación", destacó.

Ibáñez, premio lealtad

El dibujante Francisco Ibáñez recibirá en esta edición el Premio Lealtad para reconocer su trayectoria --"antes de que los youtubers e influencers pusiesen a prueba la capacidad de acogida de la feria, Ibáñez ya nos pedía una carpa para él solo", ha bromeado Orúe--.

Y se contará por primera vez con dos espacios con cinco espacios de firmas (en lugar de los habituales cuatro) y dos edificios municipales para actividades: Casa de Fieras y Pabellón de los Jardines Cecilio Rodríguez. Respecto al país invitado, será la segunda edición tras la anterior en que no se cuenta con ello --Colombia fue el último en acudir en esta calidad, en el año 2021--.

