La Feria Internacional del Libro de Sharjah 2021 es el evento editorial más grande del año

SHARJAH, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--nov. 11, 2021--

La Feria Internacional del Libro de Sharjah (Sharjah International Book Fair, SIBF) se ha convertido este año en la feria del libro más grande del mundo, y ha atraído la participación de 546 editores y agentes literarios de 83 países que buscan conectarse, establecer contactos y hacer negocios entre ellos.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20211111005978/es/

During the professional programme of Sharjah International Book Fair - (Publishers Conference) - (Photo: AETOSWire)

La Feria Internacional del Libro de Sharjah ha logrado este notable logro mundial por primera vez en sus 40 años de historia, lo que marca un nuevo punto de partida para el papel de los sectores editoriales emiratíes y árabes en el desarrollo futuro de la industria editorial mundial.

A medida que la industria busca impulsar los esfuerzos para su recuperación posterior a la Covid, las partes interesadas del ecosistema editorial de todo el mundo se reunieron en uno de los programas profesionales de SIBF, la 11ª Conferencia de Publicaciones de SIBF en el período previo a la feria del libro, que ha estado sirviendo como un sólida plataforma durante más de 10 años para la compra y venta de derechos, la firma de contratos de libros, la exploración de oportunidades de traducción y servicio a otros intereses comerciales del sector.

Celebrada bajo el tema 'There's always a right book' (Siempre hay un libro correcto), SIBF 2021 continúa liderando los esfuerzos globales para resucitar la industria editorial y aumentar su capacidad de recuperación después de obtener el reconocimiento mundial por organizar una edición híbrida exitosa durante la pandemia en 2020.

Al comentar sobre el logro, SE Ahmed bin Rakkad Al Ameri, presidente de la SBA, dijo: “El nuevo récord es un logro local, regional e internacional que no podría haberse realizado sin el apoyo continuo de Su Alteza el Jeque el Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi, Miembro del Consejo Supremo y Gobernante de Sharjah, quien cree firmemente que la construcción de sociedades fuertes y las civilizaciones solo se pueden lograr a través del conocimiento y los libros”.

SIBF 2021 ha demostrado su resistencia al reunir a 1632 editores de 83 países para exhibir 1,3 millones de títulos únicos, de los cuales 110 000 están haciendo su debut en SIBF.

*Fuente: AETOSWire

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20211111005978/es/

CONTACT: Comunicaciones de la red nacional

Fadia Daouk

directora de RR. PP., +971526172111

Keyword: middle east united arab emirates

Industry keyword: publishing communications events/concerts books entertainment

SOURCE: The Sharjah International Book Fair

Copyright Business Wire 2021.

Pub: 11/11/2021 01:14 pm/disc: 11/11/2021 01:14 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20211111005978/es