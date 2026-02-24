La festividad del Año Nuevo Lunar en China impulsa el gasto en viajes

PEKÍN, 24 feb (Reuters) -

Los nueve días festivos del Año Nuevo Lunar en China impulsaron los viajes nacionales y el gasto de los consumidores, cumpliendo así las expectativas del Gobierno de que unas vacaciones prolongadas animarían a las familias a viajar, comprar y buscar entretenimiento.

El Ministerio de Cultura y Turismo anunció el martes que los viajes nacionales durante las vacaciones alcanzaron los 596 millones y que el gasto turístico total ascendió a 803.500 millones de yuanes (116.810 millones de dólares).

Ambas cifras supusieron un aumento de casi el 19% con respecto al mismo periodo festivo del año pasado, que fue un día más corto, según los cálculos de Reuters basados en los datos del ministerio. Sin embargo, el gasto turístico nacional por viaje se redujo un 0,2%.

Las multitudes abarrotaron los principales lugares turísticos, desde la Gran Muralla en Pekín hasta el paisaje de Danxia en Cantón. Incluso los pequeños pueblos de Fujian se llenaron de turistas atraídos por actividades folclóricas tradicionales como el "You Shen", un desfile en honor a las deidades locales.

Liu Jian, una residente de Pekín de 32 años, dijo que tenía intención de ir a Tangshan, a dos horas de Pekín, para ver un tradicional espectáculo de fuegos artificiales con hierro fundido, pero no consiguió reservar una entrada.

"El billete cuesta 98 yuanes, mucho más que los 38 habituales, pero hay un montón de espectáculos exclusivos para el Festival de Primavera, por lo que es muy popular. Los billetes se agotan en cuanto salen a la venta y no logro conseguir ninguno", dijo.

En la provincia de Sichuan, la zona turística de Jiuzhaigou dijo haber recibido 182.700 visitantes durante el Festival de Primavera hasta el 23 de febrero, lo que supone un aumento del 17,7% con respecto a las vacaciones del año pasado.

Del mismo modo, Zhangjiajie, un popular parque de montaña en el centro de China, dijo a través de su cuenta oficial de WeChat que el número de visitantes en los primeros cinco días de las vacaciones aumentó un 10,27% interanual.

Las grandes ciudades también registraron buenos resultados. Las autoridades de Shanghái dijeron que la ciudad recibió 21,67 millones de visitantes durante las vacaciones, lo que supone un aumento del 8,36%, mientras que el gasto relacionado con el turismo alcanzó los 25.600 millones de yuanes, un 20,9% más. Pekín registró 19,84 millones de visitantes y un gasto turístico total de 33.140 millones de yuanes.

(1 dólar = 6,8788 yuanes renminbi chinos)

(Información de Brenda Goh, Sophie Yu y la redacción de Pekín, edición de Louise Heavens y Anil D'Silva; edición en español de Paula Villalba)