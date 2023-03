La FFF cesa a Corinne Diacre como seleccionadora femenina "por una fractura muy importante" con las jugadoras

La Federaci贸n Francesa de F煤tbol (FFF) anunci贸 este jueves que ha decidido cesar de sus funciones como seleccionadora nacional femenina a Corinne Diacre al constatar "una fractura muy importante" con las jugadoras y que "perjudica a los intereses" de 'Les Bleues'.

El Comit茅 Ejecutivo del organismo encarg贸 un auditor铆a a un panel de cuatro personas para esclarecer todo lo que estaba sucediendo en el combinado nacional despu茅s de que su capitana, Wendie Renard, anunciase que renunciaba a jugar por las actuales condiciones y de cara a preservar su "salud mental", en un mensaje dirigido hacia la seleccionadora.

La jugadora del Olympique de Lyon encontr贸 r谩pidamente el apoyo y solidaridad de otras dos futbolistas importantes como Marie-Antoinette Katoto y Kadidiatou Diani, y aunque la FFF fue cr铆tica con "las formas" y record贸 que la selecci贸n est谩 por encima, decidi贸 abrir una investigaci贸n que iba a marcar el futuro de la entrenadora, que hab铆a dejado claro que no iba a dimitir y que era v铆ctima de "una campa帽a de desprestigio".

La federaci贸n indic贸 en un comunicado en su web que Laura Georges, Aline Riera, Jean-Michel Aulas y Marc Keller emitieron este jueves "sus conclusiones" y propusieron "sus recomendaciones", y recalc贸 que "las numerosas audiencias realizadas" hab铆an permitido establecer "la observaci贸n de una brecha muy importante con las jugadores que ponen de manifiesto una discrepancia con las exigencias del muy alto nivel".

"Esta fractura ha llegado a un punto de no retorno que perjudica los intereses de la selecci贸n. Si la FFF reconoce la implicaci贸n y la seriedad de Corinne Diacre y su personal en el ejercicio de su misi贸n, parece que las disfunciones observadas resultan, en este contexto, irreversibles. Ante estos elementos, se decidi贸 poner fin a la misi贸n de Corinne Diacre al frente de la selecci贸n francesa femenina", a帽adi贸.

La FFF subray贸 que este cambio "se enmarca en una nueva ambici贸n global" que est谩 liderando "a favor del desarrollo del f煤tbol femenino y del rendimiento de la selecci贸n francesa, que deber谩 alcanzar altos objetivos durante el Mundial de 2023 y los Juegos Ol铆mpicos de Par铆s de 2024".

Adem谩s, Philippe Diallo, presidente interino tras la marcha de No毛l Le Gra毛t, ha pedido a esta comisi贸n que comience, "lo antes posible", a entrevistar a los posibles candidatos para el puesto de seleccionador y "formulara sus recomendaciones".

Finalmente, el Comit茅 Ejecutivo federativo tambi茅n reiter贸 que "la forma utilizada por las jugadoras para expresar sus cr铆ticas ya no era aceptable en el futuro" y asegur贸 que su intenci贸n es proponer que haya un enlace con el nuevo seleccionador o seleccionadora para evitar que se pueda repetir algo parecido.

De este modo, se pone fin a la etapa de Corinne Diacre, que accedi贸 al cargo en 2017, dejando el Clermont Foot de la Ligue 2, donde se hab铆a convertido en la primera mujer en dirigir un club profesional en Francia. Internacional en 121 ocasiones, la entrenadora francesa llev贸 a 'Les Bleues' a los cuartos de final del Mundial de 2019 en casa y a las semifinales de la pasada Eurocopa.

La seleccionadora hab铆a lamentado este mi茅rcoles el "vergonzoso estallido medi谩tico de los 煤ltimos d铆as" y hab铆a reafirmado su deseo de "honrar a Francia en la pr贸xima Copa del Mundo". "Durante m谩s de 10 d铆as he sido objeto de una campa帽a de desprestigio que asombra por su violencia y deshonestidad. Mis detractores no dudan -sin molestarse en decir la verdad- en atentar contra mi integridad personal y profesional, a 4 meses del Mundial. No me dejar茅 alcanzar por esta operaci贸n de desestabilizaci贸n, que no tiene en cuenta mi historial y que tiene como 煤nico objetivo un ajuste de cuentas personales", sentenci贸.

Europa Press