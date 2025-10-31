La FIA afirma que Lawson no tuvo la culpa en incidente con comisarios en GP de México

LONDRES, 31 oct - Liam Lawson no tiene ninguna culpa por el incidente en el que casi atropelló a dos comisarios que cruzaron la pista delante de él durante el Gran Premio de la Ciudad de México el pasado fin de semana, dijo el viernes el organismo rector de la Fórmula Uno.

El neozelandés, piloto del equipo Red Bull Racing Bulls, quedó conmocionado por el incidente ocurrido en la tercera vuelta después de salir de boxes el domingo pasado.

"¿Me estás tomando el pelo? ¿Viste eso? Podría haberlos matado, amigo", le dijo a su ingeniero de carrera por la radio.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) afirmó en un comunicado que, si bien la investigación continúa en curso, Lawson está libre de toda culpa.

"Tras analizar la telemetría del incidente, podemos confirmar que Liam Lawson redujo la velocidad adecuadamente y reaccionó correctamente a las banderas amarillas dobles que se mostraban en la zona", dijo el comunicado.

"El piloto pasó significativamente más lento que la velocidad de carrera en la primera curva. Él no tiene la culpa en este incidente", agregó.

Un comunicado de la Organización Mexicana del Automovilismo (OMDAI) destacó a principios de semana que Lawson no cambió su trayectoria a pesar de que los comisarios estaban visibles en la pista y sabía que debía tomar precauciones extremas.

Las imágenes a bordo sugerían que vio a los comisarios recogiendo restos de una colisión anterior, solo en el último momento después de girar hacia la derecha.

Los medios de comunicación interpretaron la declaración de OMDAI como una acusación contra Lawson.

La FIA afirmó que una situación con comisarios en pista con coches aproximándose no era algo que nadie quisiera ver y que era natural que el incidente provocara preocupación y debate.

"Por suerte, este incidente no tuvo consecuencias graves, pero estamos llevando a cabo una investigación interna para comprender exactamente lo sucedido e identificar cualquier área donde se puedan mejorar los procedimientos. Como ocurre con todos los incidentes graves, el análisis completo llevará algún tiempo", apuntó.

El organismo agradeció a los comisarios, que son voluntarios, su profesionalidad y dedicación. (Reporte de Alan Baldwin. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)