La FIA y los fabricantes de F1 llegan a un acuerdo sobre la controversia de los motores

Por Alan Baldwin

LONDRES, 28 feb (Reuters) - El organismo rector de la Fórmula ‌Uno y ‌los ⁠fabricantes llegaron a una solución de compromiso para abordar una controversia sobre los motores ​que amenazaba ⁠con ⁠eclipsar el inicio de la temporada la próxima semana ​en Australia.

El deporte entra en una nueva ‌era con los mayores cambios ​en décadas en la ​normativa sobre motores y chasis.

Las relaciones de compresión de los motores han sido un asunto muy debatido, ya que se sospecha que Mercedes ha aprovechado una laguna para ​mejorar el rendimiento mediante la expansión térmica de los componentes, lo ⁠que dio lugar a rumores de que habría protestas tras ‌la carrera de Melbourne.

Mercedes ha dicho que cualquier cambio no supondrá ninguna diferencia para ellos.

La FIA, organismo rector, dijo el sábado que las enmiendas al reglamento de Fórmula 1 de 2026 habían sido aprobadas ‌por unanimidad mediante una votación electrónica de su Consejo Mundial del ⁠Deporte del Motor.

"Se ha realizado un esfuerzo ‌significativo para encontrar una solución al ⁠asunto de la relación de ⁠compresión", dijo.

"La FIA ha trabajado para encontrar una solución de compromiso que determine que la relación de compresión se controlará tanto en condiciones de calor como ‌de frío a ​partir del 1 de junio de 2026 y, posteriormente, solo en las condiciones de funcionamiento (...) a partir de 2027". (Reporte de Alan Baldwin, ‌edición en español de Javier López de Lérida)