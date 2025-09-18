La FIAB elige a Juan Pablo Córdoba como presidente y renueva sus órganos directivos

MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB) ha renovado sus órganos directivos después de tres días de debates en la 52º Asamblea General y Reunión Anual de la asociación, celebrada en Madrid para abordar el estado de los mercados financieros en la región. Por unanimidad, las Bolsas miembro han elegido a Juan Pablo Córdoba, consejero delegado de nuam, como presidente, mientras que Jorge Alegría, actual director general de Grupo Bolsa Mexicana de Valores, ha sido escogido para ocupar el puesto de presidente. Por otra parte, Christian Khatchikian, el jefe de personal de la Bolsa de Valores de Argentina (BYMA), ha sido elegido como secretario general, y Pilar Martínez, jefa de asuntos públicos de EU&Latam de Bolsas y Mercados Españoles (BME), asumirá la presidencia de los subcomités de trabajo para articular las prioridades de cada mesa y facilitar la cooperación técnica entre las plazas bursátiles de la región.

“La Federación es un actor fundamental para fortalecer los mercados de capitales de la región y avanzar en una agenda que impulse el principio del mutuo reconocimiento entre los países de la región, promover una mayor eficiencia en nuestras infraestructuras de mercado, y potenciar un mercado de capitales más inclusivo para las pequeñas y medianas empresas, incentivando principios de proporcionalidad y facilitando su acceso al financiamiento”, señaló Juan Pablo Córdoba.