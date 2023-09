Ginebra--(business wire)--sep. 6, 2023--

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ( IFRC ), en colaboración con la entidad mundial de servicios profesionales Aon, el Fondo de Lloyd's para el Riesgo de Desastres y el Centro para la Protección en Casos de Desastre, ha anunciado un método pionero de intervención en casos de desastre. Se trata de un innovador mecanismo de transferencia de riesgos que garantizará un apoyo rápido y ágil cuando se produzca un siniestro. Esta herramienta presta apoyo al Fondo de Reserva para la Respuesta en Casos de Desastre ( DREF ) de la FICR.

Financiación de emergencia disponible siempre que se necesite

Se ha demostrado que el DREF es la forma más sencilla, rápida, transparente y localizada que tienen las Sociedades Nacionales que integran la FICR de acceder a una financiación de emergencia internacional segura y a corto plazo para la acción comunitaria en todo tipo de desastres, cuando las necesidades superan los recursos disponibles a nivel nacional. El nuevo seguro de respaldo será un mecanismo de seguridad crítico para las labores de salvamento de vidas del DREF, garantizando que este pueda seguir satisfaciendo las necesidades de hoy y se mantenga preparado para las crisis futuras.

La intenci√≥n de la FICR es hacer crecer el fondo cada a√Īo hasta alcanzar los 100 millones de francos suizos en 2025 1. En la actualidad se est√° produciendo un alarmante aumento de las emergencias de peque√Īa y mediana escala, y la financiaci√≥n no siempre est√° disponible cuando se necesita. El nuevo seguro proporciona a DREF una financiaci√≥n de contingencia de hasta 20 millones de francos suizos. En definitiva, una vez que la financiaci√≥n asignada por DREF para riesgos naturales alcanza los 33 millones de francos suizos, se activa el reaseguro para reponer las reservas del DREF.

Al transferir el riesgo de unos balances p√ļblicos sometidos a tensi√≥n al sector privado, el DREF puede ahora responder de forma m√°s flexible y eficaz, con la posibilidad de llegar a 6 millones de personas vulnerables m√°s cada a√Īo. El reaseguro act√ļa como una red con la que DREF puede contar, garantizando que haya fondos adicionales disponibles y listos para proporcionar ayuda a las comunidades vulnerables, incluso durante los periodos de mayor demanda.

Asociaciones pioneras

Aon y el Fondo de Lloyd‚Äôs para el Riesgo de Desastres desarrollaron conjuntamente el mecanismo de seguro y dise√Īaron una estructura basada en los 40 a√Īos de experiencia del DREF en el apoyo a las Sociedades Nacionales que conforman la FICR en todo el mundo. Es importante destacar que esto se ha logrado sin forzar cambio alguno en el actual proceso operativo del DREF.

El seguro DREF cuenta con el apoyo de donantes internacionales como: la Oficina de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido (UK FCDO); la Cruz Roja Británica y la Cruz Roja Danesa; y el sector privado. El seguro DREF también está cofinanciado por el InsuResilience Solutions Fund (ISF) para apoyar la financiación de primas de seguros y el desarrollo de productos. El bufete internacional de abogados Reed Smith prestó asesoramiento jurídico a la FICR, con el apoyo del bufete suizo Lenz & Staehelin y el bufete especializado en derecho extraterritorial Ogier.

La asociación se ha traducido en un producto de reaseguro totalmente novedoso, aunque replicable y escalable, que:

La capacidad para realizar la operaci√≥n de reaseguro fue ofrecida por los tres miembros fundadores del Fondo de Lloyd‚Äôs para el Riesgo de Desastres con sede en Londres, liderado por Hiscox junto con Chaucer y RenaissanceRe, con Fidelis MGU completando la colocaci√≥n como √ļnico representante del mercado de Bermudas.

