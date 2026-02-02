La fiebre viajera del Año Nuevo Lunar chino comienza antes de unos festivos extralargos

Por Nicoco Chan y Casey Hall

CANTÓN, 2 feb (Reuters) -

El lunes comenzó la fiebre anual de viajes por la Fiesta de la Primavera en China, un período de 40 días conocido comúnmente como la mayor migración humana anual del mundo, antes de los prolongados festivos del Año Nuevo Lunar

El Año Nuevo Lunar de este año, que da paso al Año del Caballo en el zodíaco chino, cae el 17 de febrero y vendrá acompañado de unos días festivos extra largos de nueve días en China, que se extenderán desde el 15 hasta el 23 de febrero

Se espera que unos festivos más largos (el año pasado fueron de ocho días) animen a los consumidores chinos a aumentar el consumo gastando más en viajes, comidas y otras actividades durante este periodo festivo

Muchos consumidores chinos se han visto afectados por las perspectivas económicas inciertas del país y prefieren ahorrar en lugar de gastar. Los propietarios de viviendas han visto cómo sus activos se depreciaban en una crisis inmobiliaria que dura ya varios años, mientras que el menor impulso del crecimiento desde la pandemia ha aumentado la inseguridad laboral

No obstante, un funcionario de planificación estatal dijo la semana pasada que China espera que se realicen 9.500 millones de viajes de pasajeros durante el periodo vacacional, superando los 9.020 millones del año pasado

"¿Por qué me parece que este año es aún más estresante comprar billetes que el año pasado? Por ejemplo, el vuelo de vuelta a mi casa ya está completo", dijo Liu, de 32 años, un viajero que volaba desde el aeropuerto de Cantón el lunes. "Si no compras con antelación, el precio fluctúa mucho e incluso puede duplicarse"

Las principales plataformas de viajes informaron de que las reservas para el Año Nuevo Lunar de 2026 ya superan los niveles del año pasado. Según datos de Flight Master, a mediados de enero, las reservas de vuelos nacionales durante las vacaciones superaban los 4,13 millones, lo que supone un aumento de alrededor del 21% con respecto al año anterior

Los destinos populares en el extranjero se concentran en el sudeste asiático, con vuelos que representan casi el 50% del total y Tailandia entre los principales destinos. Tras la disputa geopolítica entre China y Japón a finales del año pasado, las rutas a Japón han caído drásticamente, más de un 40%, según Flight Master

A nivel nacional, las "ciudades patrimonio intangible" de gran riqueza cultural, como Huangshan en Anhui, Jingdezhen en Jiangxi, Quanzhou en Fujian, Foshan en Cantón y Zigong en Sichuan, se han convertido en destinos populares, según datos de la agencia de viajes online Qunar

(1 dólar = 6,9504 yuanes renminbi chinos) (Información de Nicoco Chan y Casey Hall; información adicional de Chenxi Yang; editado en español por Patrycja Dobrowolska)