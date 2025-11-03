La Fiesta del Cine regresa este lunes a toda España con entradas a 3,50 euros

MADRID, 3 Nov. 2025 (Europa Press) -

La XXV edición de la Fiesta del Cine ha regresado este lunes en toda España con entradas a 3,50 euros, y se prolongará hasta el próximo jueves 6 de noviembre, con la actriz Carolina Yuste y el actor Eduard Fernández como embajadores de esta iniciativa. Durante estos cuatro días los espectadores podrán disfrutar de todas las películas de la cartelera al precio especial de 3,5 euros por entrada en más de 330 cines. En la cartelera destacan películas como 'Sirat', de Oliver Laxe y candidata por España a los Oscar, 'Mi amiga Eva', 'Maspalomas', 'Expediente Warren: El último rito', 'Una batalla tras otra', 'El Cautivo', 'La sospecha de Sofía', 'The Smashing Machine', 'Downton Abbey: El gran final', 'Bala perdida', 'La cena', 'La casa de muñecas de Gabby: La película', 'Tron Ares', 'La deuda', 'La hermanastra fea', 'Caza de Brujas', 'Good Boy', 'La vida de Chuck', 'Black Phone 2', 'A pesar de ti', 'Chainsaw Man', 'Tom y Jerry. Aventura en el tiempo', 'Los domingos', 'Springsteen. Deliver me from nowhere', 'Los tigres', 'Cuerpos Locos', 'Esa cosa con alas' o 'Together', entre otras. En esta edición, los intérpretes ganadores de los Premios Goya 2025, Carolina Yuste -Mejor Actriz Protagonista por 'La Infiltrada'- y Eduard Fernández -Mejor Actor Protagonista por 'Marco'-, son los nuevos embajadores de la Fiesta del Cine, tomando el relevo de Malena Alterio y Pablo Berger, embajadores del año anterior. "El mundo de hoy día nos exige una inmediatez y una rapidez que termina generando angustia y sobrecarga mental. Creo que elegir ir al cine es una forma de resistencia a esa forma de atender y mirar. Para mí ese momento está conectado con el ritual y con el amor. Debo ser una clásica en ese sentido, pero creo firmemente que una sala de cine te permite enamorarte de una manera más plena que en el sofá de casa", ha señalado Yuste. Por su parte, Eduard Fernández considera que ver una película en un cine supone "vivir una sensación de intimidad compartida en la oscuridad y silencio, que tiene algo mágico difícilmente explicable. "Esa sensación de que algo ha entrado en ti muy profundamente", ha agregado. La Fiesta del Cine es un evento organizado por la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE), la Federación de Cines de España (FECE) y Ministerio de Cultura y Deporte, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), con la colaboración de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, la Asociación Estatal de Cine (AECINE), la Asociación de Distribuidores Independientes Cinematográficos (ADICINE) y ESCAC.