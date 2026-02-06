La fiesta olímpica comienza con la ceremonia de apertura de Milán-Cortina

Italia empezó a levantar el telón de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina con una ceremonia de apertura celebrada simultáneamente en cuatro sedes: el estadio milanés de San Siro y las localidades alpinas de Cortina d'Ampezzo, Predazzo y Livigno.

A las 20:00 locales (19:00 GMT) de este viernes, con puntualidad, la ceremonia arrancó con varias decenas de artistas y bailarines en el césped de San Siro, donde los primeros compases del espectáculo marcaron ya el tono: festejar la belleza y la cultura italiana.

Del mito de Cupido y Psique se pasó a la música de la mano de tres de los grandes compositores del país: Verdi, Puccini y Rossini.

- Mariah Carey en italiano -

No hubo que esperar mucho para ver uno de los momentos anunciados más esperados, apenas un cuarto de hora después del inicio: ver a Mariah Carey en San Siro cantando en italiano, en concreto el clásico "Nel Blu Dipinto Di Blu" (popularmente, "Volare"), con el que Domenico Modugno ganó el Festival de San Remo en 1958, a lo que siguió en inglés "Nothing is impossible".

Fue el preámbulo a la entrada de las autoridades.

Si la reina Isabel II llegó al estadio para la apertura de Londres 2012 en un video de ficción guiada por James Bond, encarnado por el actor Daniel Craig, esta vez fue un tranvía número 26 conducido por el mítico excampeón de motociclismo Valentino Rossi y que transportaba al presidente italiano, Sergio Mattarella, que ocupó el lugar de honor en el palco junto a la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry.

Muy cerca de ambos estaba el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, una de las personalidades políticas presentes en el acto.

Otros dos momentos muy esperados en la ceremonia son el tradicional desfile de las delegaciones nacionales, que comenzó a continuación y que por primera vez se divide entre cuatro sedes, y el ceremonial con la llama olímpica, que encenderá dos pebeteros, uno bajo el Arco de la Paz de Milán y otro en la plaza Dibona de Cortina d'Ampezzo.

- Dispersión y sostenibilidad -

El desfile simultáneo en cuatro sedes y esos dos pebeteros son el símbolo perfecto de unos Juegos Olímpicos especialmente dispersos, repartidos en tres regiones del norte de Italia y en un territorio de 22.000 km².

El objetivo de los organizadores era aprovechar al máximo instalaciones ya existentes para limitar al máximo el impacto económico y medioambiental, después de unas últimas ediciones especialmente criticadas (Sochi 2014, Pyeongchang 2018 y Pekín 2022) por ambas cuestiones.

Con el regreso a los Alpes, los Juegos de Invierno recuperan en parte su esencia, en los que serán los terceros Juegos Olímpicos de Invierno de la historia en Italia, después de Cortina 1956 y Turín 2006, y los cuartos del total, teniendo en cuenta la cita de verano de Roma 1960.

- Vonn entrena sin problemas -

En las horas previas a la ceremonia, los deportistas ya estaban en acción en varios de los deportes, pero todas las miradas se dirigían especialmente este viernes a Cortina d'Ampezzo y a Lindsey Vonn.

La estrella estadounidense de 41 años, que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha hace una semana en una violenta caída en Suiza, sigue sorprendiendo y está decidida a competir el domingo en el descenso, la prueba en la que fue campeona olímpica en Vancouver 2010.

Este viernes tuvo su primer entrenamiento y pudo terminarlo sin problemas, lo que da todavía más esperanzas de verla en acción en los que serán sus quintos Juegos Olímpicos.