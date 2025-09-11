La FIFA abre la puerta al regreso de Laporte al Athletic de Bilbao

La FIFA abrió la puerta este jueves a que el central español Aymeric Laporte regrese al Athletic de Bilbao, procedente del Al-Nassr saudita, al autorizar a la Federación Española obtener de la Federación de Arabia Saudita el Certificado de Transferencia Internacional.

“El Athletic Club desea informar que la FIFA ha autorizado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para obtener de la Federación de Fútbol de Arabia Saudí el Certificado de Transferencia Internacional (CTI)”, señaló el club español.

“Una vez que dicho CTI sea emitido se podrá realizar la inscripción”, añadió sobre la operación, que había quedado bloqueada por estos trámites burocráticos.

Laporte, nacido en Francia pero formado en la cantera del Athletic, militó en el equipo vasco durante seis temporadas antes de ser fichado por el Manchester City, donde jugó un lustro.

En agosto de 2023 recaló en el Al-Nassr pero a sus 31 años, deseoso de regresar al fútbol europeo para optar a jugar el Mundial 2026, vuelve a Bilbao para reforzar el eje de la zaga de un equipo que cuenta con la baja por dopaje del también central Yeray Álvarez.

Con el club de San Mamés conquistó la Supercopa de España en 2015, ante el FC Barcelona, pero fue con el City con el que se forjó un gran palmarés, con una Liga de Campeones y cinco ediciones de la Premier League, entre otros títulos.

Campeón de la Liga de Naciones de la UEFA en 2023 y de la Eurocopa un año después con España, Laporte se postula para ser titular en el centro de la defensa del Athletic de Bilbao junto a Dani Vivian, también integrante de La Roja, y unos metros por delante del arquero titular del equipo nacional, Unai Simón.

Se da la circunstancia de que el regreso de Laporte a Bilbao se ve posibilitado por la llegada al club saudita del central del Barça Iñigo Martínez, que fue el jugador que sustituyó a Laporte en el Athletic cuando éste fichó por el City en enero de 2018.

Después del mediapunta Robert Navarro y del lateral derecho Jesús Areso, Laporte en el tercer fichaje del equipo dirigido por Ernesto Valverde para esta temporada, en la que volverá a disputar la Liga de Campeones de Europa tras más de una década.

En la Liga, el club rojiblanco comparte el liderato con el Real Madrid tras lograr tres victorias en las tres primeras fechas.

