La FIFA deniega el fichaje de Laporte por el Athletic

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) rechazó la incorporación del defensa Aymeric Laporte al Athletic de Bilbao por retraso en la documentación, anunció este miércoles el club vasco en un comunicado, en el que aseguró que sigue estudiando las opciones para poder fichar al jugador.

"El Athletic Club desea informar a sus socios, socias y a toda su afición que la FIFA ha denegado la solicitud de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para obtener de la Federación de Fútbol de Arabia Saudí el Certificado de Transferencia Internacional (CTI), a fin de poder realizar la incorporación del jugador Aymeric Laporte", se lee en el texto emitido por los Leones.

El regreso de Laporte al Athletic fue uno de los culebrones del mercado de fichajes europeo que terminó el lunes, día hasta el que duraron las negociaciones entre el equipo de Bilbao, que esta temporada disputa la Liga de Campeones de Europa, y el Al Nassr saudita, al que se unió el internacional español en 2023.

El mercado en España terminó a las 23h59 locales del lunes (21h59 GMT) y la prensa de este país informaba en esa medianoche, citando fuentes del Athletic y de la Liga, que la operación se había materializado y que la oficialización era cuestión de horas.

Sin embargo, a lo largo del martes esa oficialización no se produjo y ello disparó las dudas.

Según admite el Athletic de Bilbao en su comunicado del miércoles, el club subió en la plataforma informática de la FIFA "la solicitud de transferencia" aunque "no pudo completarse en su totalidad en dicha fecha por razones ajenas a su voluntad y por factores externos fuera de su control", sin especificar cuáles son.

Por ese motivo, la Federación Española de Fútbol (RFEF) pidió el martes a la FIFA "una excepción de validación", que ha sido rechazada.

"El Athletic Club sigue trabajando para llevar a buen fin la voluntad de las tres partes (Al Nassr, jugador y Athletic Club) y está estudiando todas las posibilidades dentro del marco legal existente", apuntó.

Laporte, de 31 años y campeón con España en la Eurocopa 2024, ya jugó en el Athletic de 2012 a 2018. Luego se unió al Manchester City (2018-2023), con el que fue campeón de Europa en 2023.

dr/ma