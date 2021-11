La FIFA entregará los 'The Best' el 17 de enero en una gala virtual

La FIFA dar√° a conocer a los ganadores de sus premios 'The Best' el pr√≥ximo lunes 17 de enero de 2022 en una gala virtual que tendr√° lugar desde la sede del ente en Z√ļrich (Suiza) y que dictaminar√°, entre otros galardones, qui√©n es el mejor jugador, mejor jugadora o mejor t√©cnico de f√ļtbol masculino y femenino de este a√Īo.

"En cumplimiento de las medidas de salud p√ļblica vigentes, los premios 'The Best' se celebrar√°n con una ceremonia virtual en la sede de la FIFA en Z√ļrich (Suiza) el lunes 17 de enero de 2022", anunci√≥ la FIFA en un comunicado.

En la gala se entregarán los premios 'The Best' a la mejor jugadora del mundo en 2021 --la vigente galardonada es la inglesa Lucy Bronze-- y al mejor jugador --que relevaría al polaco Robert Lewandowski--, además de los premios al mejor entrenador o entrenadora en categoría femenina y masculina.

M√°s all√° de estos cuatro grandes premios principales, tambi√©n habr√° un 'The Best' al mejor portero y a la mejor portera, el premio al 'Fair Play', el premio Pusk√°s al mejor gol del a√Īo y el premio a la afici√≥n, adem√°s de desvelarse los 'FIFA FIFPRO World 11' al mejor once del a√Īo tanto en f√ļtbol masculino como femenino.

Pese a seguir en plena pandemia de coronavirus, la FIFA recalca la importancia de entregar estos premios para reconocer la "entrega" de los futbolistas y técnicos como protagonistas de proporcionar "consuelo y alegría" a muchas personas en estos tiempos.

Los galardones distinguen al mejor de cada categor√≠a, independientemente de la competici√≥n o la nacionalidad del ganador o ganadora, por los logros alcanzados durante la temporada 2020/2021, en el que tambi√©n se incluyen los Torneos Ol√≠mpicos de F√ļtbol disputados en Tokio.

Los ganadores de los trofeos a los mejores jugadores y entrenadores del f√ļtbol femenino y masculino se determinar√°n mediante un proceso de votaci√≥n combinado en el que participan los capitanes y los entrenadores de las selecciones nacionales de todo el mundo adem√°s del voto de aficionados y de periodistas. El proceso de votaci√≥n de los premios empezar√° el lunes 22 de noviembre y terminar√° el viernes 10 de diciembre de 2021.