La FIFA lanza el Premio Anual de la Paz, que se entregará por primera vez en el sorteo del Mundial.

5 nov (Reuters) - La FIFA anunció un nuevo galardón anual llamado Premio FIFA de la Paz, que se entregará a su primer ganador durante el sorteo de la fase final de la Copa Mundial de 2026, que se celebrará el mes que viene en Washington D.C., informó este miércoles el organismo rector del fútbol mundial.

Bautizado como "Premio FIFA de la Paz - El fútbol une al mundo", el organismo rector del fútbol dijo que fue creado para "recompensar a individuos que han emprendido acciones excepcionales y extraordinarias en favor de la paz".

"En un mundo cada vez más agitado y dividido, es fundamental reconocer la contribución sobresaliente de aquellos que se esfuerzan por poner fin a los conflictos y unir a las personas en un espíritu de paz", dijo el presidente de la FIFA Gianni Infantino.

"El fútbol representa la paz y, en nombre de toda la comunidad futbolística mundial, el Premio FIFA de la Paz - El fútbol une al mundo reconocerá los enormes esfuerzos de aquellas personas que unen a la gente, aportando esperanza a las generaciones futuras".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado en agosto que el sorteo del Mundial tendrá lugar el 5 de diciembre en el John F Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, donde 48 selecciones conocerán a sus rivales de la fase de grupos.

"Estamos uniendo al mundo, señor presidente, uniendo al mundo, aquí en Estados Unidos, y estamos muy orgullosos de ello", le había dicho Infantino a Trump antes de dejarle sostener el trofeo del Mundial.

Trump había presionado agresivamente para obtener el Premio Nobel de la Paz este año y la Casa Blanca criticó la decisión del Comité Nobel de concedérselo a la líder opositora venezolana María Corina Machado el mes pasado.

El Mundial se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio, con un récord de 104 partidos en 16 sedes. (Reporte de Rohith Nair en Bengaluru; Edición en español de Javier López de Lérida)