La FIFA lanza su plataforma gratuita de 'streaming' para emitir partidos y ofrecer contenido exclusivo

La FIFA anunci√≥ este martes el lanzamiento de FIFA+, su plataforma gratuita de 'streaming' que permitir√° a los aficionados del f√ļtbol el acceso a decenas de miles de partidos en todo el mundo, adem√°s de otro contenido exclusivo.

"FIFA+ es una plataforma digital de primer nivel concebida para conectar a las aficiones de todo el planeta con el deporte rey de una forma m√°s intensa y completamente gratuita. A partir de hoy, fecha de su lanzamiento, ofrecer√° partidos de f√ļtbol en directo del pa√≠s que prefieras, juegos interactivos, noticias, informaci√≥n sobre torneos, contenidos nunca vistos con historias sobre el f√ļtbol masculino y femenino del mundo entero y muchas cosas m√°s", subray√≥ el organismo en su p√°gina web.

El presidente del ente rector del f√ļtbol, Gianni Infantino, celebr√≥ este nuevo proyecto que es un nuevo paso hacia su visi√≥n de conseguir que "el f√ļtbol sea realmente global e inclusivo" y que respalda su "misi√≥n principal, que es expandir y desarrollar el f√ļtbol a nivel global".

"Este proyecto representa un cambio cultural en el modo en que los distintos tipos de aficionados al f√ļtbol pueden conectar con este deporte y conocerlo mejor. Acelerar√° la democratizaci√≥n del f√ļtbol y estamos encantados de compartirlo con el p√ļblico", a√Īadi√≥ el dirigente.

A trav√©s de esta plataforma, se retransmitir√°n para finales de este a√Īo el equivalente a 40.000 partidos en directo de 100 federaciones miembro de las seis confederaciones, incluidos 11.000 femeninos, que ir√°n "desde las mejores ligas europeas hasta competiciones masculinas, femeninas y juveniles del mundo entero". Est√° previsto que emita en directo "1.400 partidos al mes".

Adem√°s, de cara al Mundial de Catar de final de a√Īo, FIFA+ ofrecer√° todos los partidos de las Copas del Mundo masculina y femenina que se han grabado a lo largo de la historia, lo que supone "m√°s de 2.000 horas de im√°genes de archivo", que por primera vez se pone a disposici√≥n del p√ļblico, y que permitir√° "ver partidos completos, las jugadas m√°s interesantes, los goles y los momentos m√°gicos", arrancando con m√°s de 2.500 v√≠deos que se remontan a la d√©cada de 1950

Tambi√©n habr√° una 'Central de Partidos' que ofrecer√° a los aficionados la inmersi√≥n total en datos futbol√≠sticos sobre 400 competiciones masculinas y 65 femeninas, y producciones originales como documentales, docuseries, programas de debate y cortos, todo traducido a once idiomas, que tratar√°n "desde el f√ļtbol base hasta las selecciones nacionales y contar√°n con la presencia de estrellas del f√ļtbol de ayer y hoy, procedentes de m√°s de 40 pa√≠ses".

Entre estas producciones originales estar√°n 'Ronaldinho: The Happiest Man in the World', que versa sobre la figura del exjugador brasile√Īo, 'Captains', una serie de ocho cap√≠tulos sobre seis capitanes de selecciones, entre ellos Luka Modric y Pierre-Emerick Aubameyang, 'Golden Boot', una docuserie de cuatro episodios con entrevistas a los mejores artilleros del Mundial, o 'Icons', una docuserie de cinco episodios sobre figuras del f√ļtbol femenino como Wendie Renard, Lucy Bronze, Asisat Oshoala, Carli Lloyd y Sam Kerr.

Nada m√°s lanzarse, FIFA+ estar√° disponible para todos los dispositivos web y m√≥viles y, "muy pronto", para una amplia gama de dispositivos en cinco idiomas (ingl√©s, franc√©s, alem√°n, portugu√©s y espa√Īol), a los que seguir√°n seis m√°s en junio de 2022.