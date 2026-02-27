La FIFA levanta prohibición de fichajes contra el Santos de Neymar

La FIFA levantó este viernes la prohibición de fichajes que había impuesto al Santos del astro Neymar por deudas pendientes por la transferencia en 2023 del central brasileño João Basso, procedente del Arouca portugués.

El viejo club de Pelé fue retirado de la base de datos de transferbans en la web de la FIFA y, con ello, podrá inscribir al uruguayo Christian Oliva.

Según reportes de prensa, debía US$2,6 millones al Arouca por la compra del zaguero Basso, de 29 años.

Ya el Peixe se había reforzado con los delanteros Gabigol y Rony y el mediocampista Gabriel Menino.

El Santos ocupa el 13.º puesto en la naciente temporada del Brasileirão, con cuatro puntos en cuatro fechas.

Volverá a la acción el próximo 10 de marzo contra Mirassol, tras sumar el jueves su primera victoria al dominar 2-1 al Vasco da Gama con dos goles de Neymar