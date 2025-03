"La FIFA me debía ese dinero", insiste Platini en su juicio

"La FIFA me debía ese dinero", insistió el expresidente de la UEFA Michel Platini el lunes, el primer día de su juicio en apelación en Suiza, en el caso de un pago sospechoso que acabó con sus aspiraciones a la presidencia de la mayor instancia del fútbol mundial en 2015.

Absuelto en primera instancia en 2022, el francés de 69 años vuelve a ser juzgado junto a su expatrón de la FIFA Sepp Blatter por "fraude", "gestión desleal", "abuso de confianza" y "falsedad documental" por el Tribunal de Apelación extraordinario del Tribunal Penal Federal reunido en Muttenz, cerca de Basilea.

"Sigo sin entender por qué la fiscalía se ensaña conmigo", lanzó el triple Balón de Oro en el inicio de su audiencia, repitiendo haber ayudado al suizo a hacerse con la presidencia de la FIFA en 1998 antes de convertirse en su consejero hasta 2002.

"Sorprendido" cuando Sepp Blatter le preguntó por sus pretensiones salariales, "como yo no conocía nada de ese mundo, del mundo de la FIFA, dije al azar 'un millón'", explicó Platini, ahora sin actividad profesional y retirado en Cassis, cerca de Marsella.

"Él me preguntó 'un millón de qué' y quise bromear y dije 'un millón de lo que tu quieras: rublos, pesetas, liras'. Y Blatter dijo 'un millón de francos suizos'", continuó el que fuera capitán de la selección francesa y máximo dirigente del fútbol europeo de 2007 a 2015.

A mediados de 1999, cuando Platini ya ejercía de consejero de Blatter "sin contrato ni remuneración", el suizo le habría dicho: "No puedo pagarte un millón, no tengo dinero", y los dos hombres habrían convenido entonces a un acuerdo escrito por 300.000 francos suizos al año (332.070 dólares al cambio actual), pagados íntegramente al francés.

"Me dijo: 'Te daré lo que queda más tarde, cuando tendremos el dinero en la FIFA'", continuó Platini, quien presentó en enero de 2011 una factura de 2 millones de francos suizos a la institución del fútbol, considerada por la fiscalía de "factura falsa" destinada a defraudar a la organización.

¿Habría presentado Platini esa petición si Blatter hubiera abandonado la dirección de la FIFA? "Absolutamente", respondió el francés.

"Y si la FIFA no me hubiera querido pagar, habría acudido a la justicia: un contrato es un contrato, la palabra es la palabra. La FIFA me debía ese dinero y habría hecho todo por recuperarlo".

cfe/dam/mcd