La FIFA prohíbe nuevos fichajes al Santos de Neymar

La FIFA prohibió este jueves al Santos de Brasil nuevos fichajes por una deuda por la transferencia en 2023 del central brasileño João Basso, procedente del Arouca portugués.

La sanción por tres ventanas de fichajes, que entra en vigencia este jueves, figura en la base de datos de la web de la FIFA.

Ya el equipo de Neymar, institución que enfrenta dificultades económicas desde hace años, sumó refuerzos como los atacantes Gabigol y Rony o el polifuncional mediocampista Gabriel Menino.

El Peixe espera tener un mejor 2026 tras haber estado amenazado por el descenso en el Brasileirão el año pasado, en su regreso a la élite tras haber pasado una campaña en segunda división.

El castigo, por el momento, le impediría inscribir al volante uruguayo Christian Oliva, del Nacional de su país.

Según reportes de la prensa local, el Santos debe pagar €2,6 millones al Arouca por la compra de Basso.

El zaguero de 29 años ha jugado dos de los tres partidos del cuadro paulista en la vigente temporada de la liga brasileña.

En la actual ventana de fichajes, que cierra en Brasil el 3 de marzo, otros dos clubes fueron prohibidos de nuevas transferencias de la FIFA: Corinthians y Botafogo.

Ambas medidas fueron levantadas tras el pago de deudas pendientes.