La FIFA recibió 150 millones de solicitudes de entradas para el Mundial: Infantino

29 dic (Reuters) -

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió los precios de las entradas para el Mundial del año que viene en Estados Unidos, Canadá y México, alegando la gran demanda de las mismas y los ingresos que generan para el deporte en todo el mundo.

Este mes, grupos de aficionados criticaron el costo de las entradas, varias veces más caras que las de partidos similares del torneo de 2022. La FIFA lanzó entonces un nivel de entradas de $60 para que los partidos sean más asequibles para los seguidores de los equipos clasificados.

"Tenemos seis-siete millones de entradas a la venta (...) en 15 días, hemos recibido 150 millones de solicitudes de entradas. Es decir, 10 millones de solicitudes cada día. Esto demuestra lo poderosa que es la Copa del Mundo", afirmó Infantino el lunes en la Cumbre Mundial del Deporte celebrada en Dubái.

"En los casi 100 años de historia de la Copa del Mundo, la FIFA ha vendido 44 millones de entradas en total. Así que, en dos semanas (...) podríamos haber llenado 300 años de Mundiales. Imagínenselo. Es una auténtica locura", señaló.

Los aficionados estadounidenses son los que más entradas han solicitado, seguidos de los de Alemania y Reino Unido, comentó el presidente de la FIFA.

"Lo crucial es que los ingresos que se generen con esto reviertan en el fútbol de todo el mundo", añadió. "Sin la FIFA no habría fútbol en 150 países del mundo. Hay fútbol porque y gracias a estos ingresos que generamos con y desde el Mundial, que reinvertimos en todo el mundo".

Dubái acogerá el año que viene la ceremonia de entrega de los premios The Best del organismo rector del fútbol mundial. Estos galardones reconocen a los mejores jugadores, así como a entrenadores y equipos, según la votación de aficionados, representantes de los medios, capitanes y seleccionadores nacionales.

"Puedo anunciar aquí una nueva asociación que hemos cerrado juntos para honrar a los mejores jugadores, entrenadores y equipos, aquí en Dubái", declaró Infantino.

"Hemos disfrutado del deporte, y ahora disfrutaremos aún más de la unidad que este deporte aporta al mundo entero".

(Reporte de Karan Prashant Saxena y Chiranjit Ojha en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)