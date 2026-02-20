La FIFA y la Junta de Paz apoyarán la reconstrucción de Gaza a través del fútbol

20 feb (Reuters) -

La FIFA y la Junta de Paz firmaron el jueves un acuerdo de colaboración ‌para atraer inversiones ‌de ⁠líderes e instituciones globales con el fin de promover el desarrollo sostenible en regiones afectadas por conflictos a través ​del fútbol.

La ⁠Junta ⁠de Paz, creada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró ​su primera reunión centrada en el fondo de reconstrucción de Gaza, ‌destinado a reconstruir el territorio una vez ​que Hamás se desarme.

Se prevé ​que el desarme de los milicianos de Hamás y la consiguiente retirada de las tropas israelíes, la cuantía del fondo de reconstrucción y el flujo de ayuda humanitaria a la población devastada por la guerra planteen importantes ​retos para la eficacia de la junta en los próximos meses.

El plan de colaboración de ⁠la FIFA incluye la construcción de 50 minicampos cerca de escuelas y zonas residenciales ‌en Gaza, cinco campos de tamaño reglamentario en varios distritos, una academia de la FIFA de última generación y un nuevo estadio nacional con capacidad para 20.000 espectadores, según informó la FIFA.

Trump dijo que la FIFA recaudará 75 millones de dólares para proyectos relacionados con el fútbol en Gaza.

"Hoy, ‌la FIFA y la Junta de Paz han firmado un acuerdo de colaboración ⁠histórico que fomentará la inversión en el fútbol con el ‌fin de ayudar al proceso de recuperación en las ⁠zonas afectadas por conflictos", dijo el presidente de ⁠la FIFA, Gianni Infantino, en un comunicado.

"Junto con el apoyo de la Junta de Paz, la FIFA impulsará esta asociación, creada para tener un impacto en todas las etapas".

El programa también hará hincapié en la ‌creación de empleo, la participación de ​los jóvenes, las ligas organizadas para niños y niñas, la participación de la comunidad y el estímulo de las actividades comerciales locales, según la FIFA. (Información de Suramya Kaushik en ‌Bangalore; edición de Raju Gopalakrishnan; editado en español por Patrycja Dobrowolska)