La filial eslovaca de CSG acuerda suministrar munición a la UE por hasta 58.000 millones de euros

PRAGA, 5 dic (Reuters) -

La unidad eslovaca ZVS Holding, propiedad conjunta de Czechoslovak Group (CSG), ha firmado un acuerdo marco de siete años con el Ministerio de Defensa de Eslovaquia para suministrar munición a Estados de la Unión Europea por valor de hasta 58.000 millones de euros (US$67.540 millones), según informó el viernes la empresa checa de defensa.

CSG posee el 50% de ZVS Holding y el resto es propiedad del Estado eslovaco. El acuerdo incluye la posibilidad de recurrir al programa de Acciones de Seguridad para Europa, que tiene como fin reforzar la defensa de la UE y que permite a los Estados miembros obtener préstamos favorables a largo plazo.

(1 dólar = 0,8587 euros) (Información de Jan Lopatka y Jason Hovet, edición en español de Jorge Ollero Castela)