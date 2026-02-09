La filial italiana de Glovo queda bajo supervisión judicial por presunta explotación laboral

Por Emilio Parodi

MILÁN, 9 feb (Reuters) -

La fiscalía de Milán ha puesto bajo supervisión judicial a la filial italiana de la plataforma española de reparto de comida a domicilio Glovo y ha abierto una investigación contra su director ejecutivo por presunta explotación de trabajadores, según documentos judiciales a los que ha tenido acceso Reuters este lunes.

La unidad laboral de los Carabineros dictó un decreto urgente que impone el control judicial sobre Foodinho, según muestran los documentos, en la más reciente medida de una amplia campaña contra la explotación laboral en diversos sectores empresariales durante los últimos tres años. Foodinho, Glovo y la empresa matriz alemana de la compañía española, Delivery Hero, no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

El decreto judicial de 54 páginas al que ha tenido acceso Reuters afirma que los repartidores de Foodinho cobraban por debajo del umbral de la pobreza, con una media de €2,50 por entrega. En algunos casos, el salario era más de un 75% inferior al umbral de la pobreza, según el documento, que incluía el testimonio de 39 trabajadores migrantes.

El nivel mínimo de subsistencia para los trabajadores en Italia se considera que es de €1.245 al mes.

"Las comprobaciones realizadas apuntan a una situación de auténtica explotación laboral, perpetrada durante años en detrimento de un gran número de trabajadores, que reciben un salario desproporcionado en relación con la cantidad y la calidad del trabajo realizado", escribieron los fiscales en el documento.

"Esta situación ilegal debe ponerse fin lo antes posible, también porque afecta a un número significativo de trabajadores que viven con ingresos por debajo del umbral de la pobreza".

Miles de repartidores de Foodinho ejercen su oficio en Milán y en toda Italia, utilizando bolsas de reparto amarillas de la marca Glovo, fácilmente identificables.

Los fiscales afirmaron que los repartidores en bicicleta eran formalmente autónomos, pero que en la práctica trabajaban como empleados, ya que eran gestionados a través de una plataforma informática que determinaba sus condiciones de trabajo.

Bajo el control judicial ordenado por los fiscales, un administrador designado por el tribunal se asegurará de que la empresa otorgue a sus trabajadores la condición jurídica correcta y supervisará el cumplimiento de las normas y condiciones laborales.

(US$1 = 0,8427 euros) (Información de Emilio Parodi; edición de Keith Weir y David Goodman; editado en español por Patrycja Dobrowolska)