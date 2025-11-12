La final de la Eurocopa 2028 será en Wembley y el partido inaugural en Cardiff

La final de la Eurocopa 2028 organizada en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda, tendrá lugar en el estadio de Wembley en Londres el 9 de julio de 2028, y la ciudad de Cardiff albergará el partido inaugural el 9 de junio, anunció este jueves la UEFA.

El torneo contará con 24 selecciones, divididas en seis grupos, y un total de 51 partidos. Los dos primeros de cada grupo accederán a octavos de final junto a los cuatro mejores terceros.

Nueve estadios en ocho ciudades (Cardiff, Dublín, Glasgow, Newcastle, Mánchester, Liverpool, Birmingham, Londres) acogerán los partidos del torneo europeo.

"Ocho de los nueve estadios anfitriones, a excepción de Wembley, acogerán un partido de octavos de final, mientras que los cuatro de cuartos serán en: Cardiff, Dublín, Glasgow y Wembley", precisó la UEFA.

La última semana se ceñirá al estadio de Wembley, con las dos semifinales el 4 y el 5 de julio, y la final el domingo 9 de julio.

