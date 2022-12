La final del mundial rompe el corazón a los franceses, pero el futuro parece prometedor

Por Julien Pretot

DOHA, 19 dic (Reuters) - Francia tendr谩 el coraz贸n roto tras perder la final del Mundial contra Argentina en la tanda de penaltis, pero el genio de Kylian Mbapp茅 y el amplio repertorio de talento auguran un buen futuro.

Francia comenz贸 el Mundial sin el Bal贸n de Oro Karim Benzema, el delantero Christopher Nkunku, los centrocampistas N'Golo Kant茅 y Paul Pogba y perdi贸 al lateral izquierdo Lucas Hern谩ndez en el primer partido y aun as铆 lleg贸 a la final, donde perdi贸 4-2 en los penaltis tras un espectacular 3-3.

Mbapp茅, que cumplir谩 24 a帽os el martes, marc贸 los tres goles franceses, elevando a 12 su cuenta en dos Mundiales.

Todos sus goles del domingo llegaron despu茅s de que el seleccionador Didier Deschamps pusiera en el terreno de juego a Randal Kolo Muani (24), Marcus Thuram (25), Eduardo Camavinga (20) y Kingsley Coman (26).

"Potencialmente, este equipo de Francia tiene una importante reserva de talentos", declar贸 Deschamps.

"Antes de este torneo, ten铆amos muchos jugadores con poca experiencia y demostraron que pod铆an jugar al m谩s alto nivel. Tambi茅n hay otros que no estaban aqu铆, pero todos ellos podr谩n participar en los pr贸ximos torneos".

"Siempre necesitaremos l铆deres de equipo con experiencia para preparar a los jugadores j贸venes, pero la reserva es grande".

Deschamps, sin embargo, subray贸 que la mentalidad colectiva 鈥攓ue fue irreprochable en Qatar鈥 ser谩 tan importante como el talento.

"Ahora tenemos que dar forma a un equipo en el que, adem谩s de las cualidades de los jugadores, tengamos la mentalidad", explic贸.

"Eso no me preocupaba antes del torneo y no me preocupa ahora".

Probablemente, Francia pueda contar con Antoine Griezmann, de 31 a帽os, para enlazar generaciones.

"Algunos jugadores han estado en la final de la Eurocopa 2016, han ganado el Mundial 2018, aportan su experiencia. La madurez es importante", dijo Deschamps.

"Pero con un buen equilibrio, algunos jugadores j贸venes subir谩n su nivel como hicieron algunos hace cuatro a帽os y otros en este Mundial".

Deschamps tambi茅n se habr谩 mostrado satisfecho con el s贸lido juego de los centrocampistas Aur茅lien Tchouam茅ni y Adrien Rabiot, as铆 como de los centrales Dayot Upamecano e Ibrahima Konat茅.

El guardameta y capit谩n Hugo Lloris dijo que Francia se encuentra en una especie de fase de transici贸n.

"No hay palabras que apacig眉en nuestro dolor, pero creo que este torneo nos servir谩 para el futuro", afirm贸.

"Es un poco el relevo entre una generaci贸n que est谩 cerca del final de su carrera y una nueva generaci贸n liderada por Kylian, que demostr贸 el l铆der que puede ser, en el torneo y en la final".

"Tenemos que mantener a este equipo de Francia a este nivel, con los mejores jugadores de la escena mundial y europea". (Informaci贸n de Julien Pr茅tot; editado en espa帽ol por Tom谩s Cobos)

Reuters