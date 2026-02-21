La final femenina de esquí halfpipe se traslada al domingo por las nevadas
Inicialmente prevista este sábado por la tarde, la final femenina del esquí halfpipe de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina fue aplazada al domingo por la mañana a partir de las 09H40 GMT debido a las fuertes nevadas, anunciaron este sábado los organizadores.
Última prueba olímpica prevista en Livigno, la final había sido retrasada en un primer momento a las 21h00 locales de este sábado, antes de ser anunciada para la mañana del domingo.
La nieve comenzó a caer copiosamente sobre las pistas este sábado mediada la jornada en la estación italiana situada a más de 1.800 m de altitud.
La final de halfpipe, que reúne a once esquiadores clasificadas tras la primera ronda el jueves, ofrecerá un duelo entre la china Eileen Gu, que busca una tercera medalla en estos Juegos, y la británica Zoe Atkin, actual número 2 del mundo.
Víctima de una violenta caída el jueves, la canadiense Cassie Sharpe, doble medallista olímpica y tercera en las claisificaciones, se halla en un "estado estable", pero no podrá participar en la final, según varios medios canadienses.