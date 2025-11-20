La Finalissima entre Argentina y España se jugará en marzo en campo neutral
La Finalissima entre la Argentina de Lionel Messi y la España de Lamine Yamal se jugará en marzo en campo neutral, dijo este jueves en Asunción el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, a...
La Finalissima entre la Argentina de Lionel Messi y la España de Lamine Yamal se jugará en marzo en campo neutral, dijo este jueves en Asunción el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, a la AFP y a un medio paraguayo.
El esperado duelo que enfrenta a los campeones de las pasadas Copa América y Eurocopa ya tiene una sede definida, aseguró Domínguez, quien sin embargo prefirió no revelar la ciudad que albergará la pugna.
La cita entre los monarcas de América y Europa tendrá lugar tres meses antes de que comience el Mundial de Norteamérica 2026, donde la Albiceleste de Messi defenderá el trono mundial.
