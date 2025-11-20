La Finalissima entre Argentina y España se jugará en marzo en campo neutral

La Finalissima entre la Argentina de Lionel Messi y la España de Lamine Yamal se jugará en marzo en campo neutral, dijo este jueves en Asunción el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, a la AFP y a un medio paraguayo.

El esperado duelo que enfrenta a los campeones de las pasadas Copa América y Eurocopa ya tiene una sede definida, aseguró Domínguez, quien sin embargo prefirió no revelar la ciudad que albergará la pugna.

La cita entre los monarcas de América y Europa tendrá lugar tres meses antes de que comience el Mundial de Norteamérica 2026, donde la Albiceleste de Messi defenderá el trono mundial.

das/raa/