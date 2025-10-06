La financiación de capital riesgo en IA sigue aumentando en el tercer trimestre, según datos

6 oct (Reuters) - Datos de Crunchbase mostraron el lunes que las empresas relacionadas con la IA disfrutaron de la mayor parte de la financiación de riesgo en el tercer trimestre, con nombres como Anthropic obteniendo miles de millones, mientras continúa la fiebre por el sector en Wall Street.

EN CIFRAS

En el tercer trimestre, la financiación global de riesgo aumentó un 38% interanual, a US$97.000 millones, ligeramente por encima de los US$92.000 millones del segundo trimestre.

Alrededor del 46% de la financiación global de riesgo del tercer trimestre se destinó a financiar empresas de IA, con un 29% invertido exclusivamente en Anthropic.

Las tres mayores rondas de capital riesgo del trimestre finalizado en septiembre fueron recaudadas por empresas de modelos fundacionales: US$13.000 millones de Anthropic, US$5300 millones de xAI y US$2000 millones de Mistral AI.

POR QUÉ ES IMPORTANTE

La locura por las empresas relacionadas con la IA ha invadido Wall Street este año y ha sido en gran parte responsable de que los principales índices bursátiles hayan alcanzado máximos históricos.

OpenAI, matriz de ChatGPT, se convirtió la semana pasada en la empresa privada más valiosa del mundo, con una valoración de US$500.000 millones, según reportes.

Los datos de Crunchbase muestran que otros actores privados del espacio de chatbot de IA lideraron la financiación en el último trimestre.

La financiación para empresas estadounidenses dominó el trimestre, con US$60.000 millones de capital riesgo mundial destinados a empresas con sede en Estados Unidos.

OTROS SECTORES

La financiación para el sector del hardware fue la segunda más importante del trimestre, con grandes rondas recaudadas por empresas de robótica, semiconductores, cuántica e infraestructura de datos por un total de US$16.200 millones, según los datos de Crunchbase.

La sanidad y la biotecnología recaudaron US$15.800 millones en financiación de riesgo, lo que la convierte en el tercer sector más importante del trimestre. (Reporte de Shashwat Chauhan en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)