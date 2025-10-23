La fintech Belvo y Banco Azteca superan las seis millones de verificaciones de ingresos de clientes

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

Belvo, la plataforma española de interfaces de programación (APIs) de Open Finance, y Banco Azteca han superado las seis millones de verificaciones de ingresos de clientes como parte de su colaboración estratégica, según han informado las compañías a través de un comunicado. Solo el 37% de la población adulta de México contaba con una oferta de crédito formal, recuerda Belvo, y los modelos tradicionales de evaluación crediticia a menudo no capturan la realidad financiera completa de gran parte de los mexicanos.

Para hacer frente a esta brecha de acceso al crédito, ambas compañías han integrado la tecnología de Belvo en el proceso de originación digital de Banco Azteca con el fin de utilizar datos procedentes de fuentes alternativas y confiables para realizar evaluaciones crediticias precisas y adaptadas a cada cliente. "En Banco Azteca creemos en la innovación como el gran motor de la prosperidad incluyente. A través de nuestra alianza con Belvo, transformamos la manera en que millones de mexicanos acceden a un préstamo, con soluciones digitales más ágiles, seguras y personalizadas", señaló el director de transformación e innovación omnicanal (préstamos, retail y cobranza) de Banco Azteca, Manuel Antonio Valera.

Por su parte, la directora general de Belvo en México, Federica Gregorini, expresó que ambas empresas están "allanando el camino hacia un futuro donde más mexicanos puedan acceder a servicios financieros de calidad, demostrando que la innovación y la inclusión pueden y deben ir de la mano". Banco Azteca cuenta con más de 23 millones de clientes digitales y una red de más de 1900 sucursales que alcanzan más de 800 municipios. En paralelo, la plataforma de Belvo impulsa a más de 150 instituciones financieras y grandes empresas para acceder, interpretar datos financieros de los usuarios e iniciar pagos cuenta a cuenta en Brasil y México.