La FINUL denuncia un "casco azul" herido leve por un proyectil israelí en el sur de Líbano
La FINUL denuncia un "casco azul" herido leve por un proyectil israelí en el sur de Líbano
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 12 Oct. 2025 (Europa Press) -
La misión de paz de Naciones Unidas para Líbano (Finul) ha denunciado que uno de sus efectivos ha resultado herido de carácter leve por la explosión de una granada lanzada por un avión no tripulado israelí cerca de una de sus posiciones en el sur del país.
"Justo antes del mediodía de ayer, un dron israelí lanzó una granada que explotó cerca de una posición de la Finul en Kafer Kela. Un miembro de las fuerzas de paz resultó levemente herido y recibió asistencia médica", ha hecho saber la misión en un comunicado, de momento sin dar más detalles.
La Finul, no obstante, aprovecha para recordar que "este es el segundo ataque con granadas de las Fuerzas de Defensa de Israel contra las fuerzas de paz este mes".
Lo ocurrido el sábado "representa otra grave violación de la resolución 1701 y un preocupante desprecio por la seguridad de las fuerzas de paz que cumplen su mandato del Consejo de Seguridad", añade la misión de la ONU.
"Instamos nuevamente a las Fuerzas de Defensa de Israel a que cesen los ataques contra o cerca de las fuerzas de paz, que están trabajando para reconstruir la estabilidad que tanto Israel como Líbano se han comprometido a restablecer", concluye el comunicado.
Otras noticias de Naciones Unidas
- 1
Este es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”
- 2
Horóscopo: cómo será tu semana del 12 al 18 de octubre de 2025
- 3
Hay alerta naranja por tormentas eléctricas para este domingo 12 de octubre: las provincias afectadas
- 4
El Gobierno vislumbra un panorama electoral difícil, con triunfos en siete distritos