La Fiorentina acelera su caída en picado en la Serie A con otra derrota

La Fiorentina se hundió aún más en su interminable crisis este sábado con una derrota por 3-1 ante el ascendido Sassuolo, para ocupar el último lugar de la Serie A sin conocer la victoria esta temporada.

Antigua casa de figuras como Gabriel Batistuta y Rui Costa, sexta la temporada pasada, la Fiore suma solo seis puntos en 14 partidos este curso.

Este sábado, a pesar del apoyo de unos 4.000 aficionados que viajaron a Reggio Emilia, la Viola estuvo desastrosa, aunque se puso por delante con un penal marcado por Rolando Mandragora en el minuto 9.

Cristian Volpato empató para el Sassuolo con un disparo desviado cinco minutos después y Tarik Muharemovic dio a los anfitriones una merecida ventaja al borde del descanso cuando cabeceó para marcar su primer gol en la Serie A.

Desde ese momento, la Fiorentina no mostró nada que sugiriera una posible remontada e Ismael Kone selló los tres puntos para el Sassuolo en el 65', poco después de que a Volpato le anularan un golazo por una discutida falta sobre Fabiano Parisi.

Esa decisión enfureció al entrenador del Sassuolo, Fabio Grosso, que fue expulsado por protestar.

td/pm/iga