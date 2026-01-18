La Fiorentina, de luto por la muerte de su presidente, gana en Bolonia

La Fiorentina, un histórico en puestos de descenso, logró su tercera victoria de la temporada en la Serie A al sorprender 2-1 como visitante al Bolonia, este domingo, un día después de la muerte de su presidente y propietario estadounidense Rocco Commisso.

La Viola, cuyos jugadores calentaron con una camiseta con el nombre de su presidente y el número 1, se impuso gracias a los goles de Rolando Mandragora (minuto 19) y Roberto Piccoli (45').

El equipo toscano tembló en los últimos instantes, después de que el Bolonia redujera su desventaja en el 88, pero pudo irse de Emilia-Romaña con los tres puntos.

El club, que festejará sus 100 años de existencia la próxima temporada, sigue en una situación de alarma, en el 18º puesto, pero con 17 puntos alcanza al Lecce (17º), primer equipo en zona de salvación y que se mide en el último partido del domingo al AC Milan (2º).

La Fiorentina tuvo un inicio de temporada catastrófico, que conllevó el despido del entrenador Stefano Pioli apenas tres meses después de su llegada.

Desde finales de diciembre está experimentando una mejoría y encadena ahora cuatro partidos sin perder (dos victorias, dos empates).

Rocco Commisso, propietario desde 2019 de la Fiorentina y fundador del grupo Mediacom Communications, murió en Estados Unidos el sábado a la edad de 76 años.